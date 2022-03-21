Производитель шин Nokian решил профинансировать армию РФ

Известный производитель шин Nokian Tyres продолжит работать с россиянами. Финская компания не видит никаких причин прекращать торгово-производственные отношения с РФ, даже несмотря на ее агрессию в Украине. Хотя раньше правление компании выразило желание разорвать все отношения со своими российскими партнерами.





Согласно последнему заявлению руководства Nokian Tyres, в компании решили не пренебрегать выгодой, которую может принести дальнейшая торговля в России. Ведь рынок страны-оккупанта уже покинули главные конкуренты финского производителя, в том числе такие промышленные гиганты, как Michelin, Continental и Bridgestone. Так что в Nokian поняли, что спрос на их продукцию вырастет в разы и поддались искушению.

Проанализировав интервью, которое дали недавно представители Nokian Tyres финскому изданию Helsingin Sanomat, финансовые аналитики согласились, что известный бренд просто «повелся» на новые выгодные условия сотрудничества. При этом один из лидеров мирового рынка шин полностью проигнорировал моральную сторону работы в России, забыв о значении слова «репутация».

«На мой взгляд, компания провела ряд дискуссий с дистрибьюторами, во время которых поднимались вопросы имиджа компании. Ведь у Nokian есть завод в Санкт-Петербурге, и в компании кажется волновались за судьбу производимой там продукции. Но, похоже, результатом этих обсуждений руководство осталось довольно. Они пришли к выводу, что проблем с другими клиентами Nokian не возникнет даже если продолжить сотрудничество с россиянами. Из этого можно сделать только один вывод: дистрибьюторов, отказавшихся от шин, производимых в России, меньшинство», – отметил один из аналитиков, согласившийся дать оценку действиям финской компании.

Поэтому компания Nokian Tyres продолжит продавать свою продукцию стране-агрессору. Но хуже всего то, что производитель не планирует закрывать свой завод в Питере и регулярно будет платить налоги в бюджет РФ, тем самым финансируя кровопролитную войну в Украине.

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