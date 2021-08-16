Названо знаки зодіаку, для яких початок тижня буде вкрай успішним

Справжніми щасливчиками з понеділка 16 серпня можна назвати Терези, Риби, Близнюки і Водолій. Ваги – розслабляйтеся і видихайте. Близнюки – ви справжні везунчики долі. А Риби отримають фінансовий гарний прибуток.





Відома таролог Ольга Соломко відзначила і розповіла, кому найбільше пощастить в період з 16 по 22 серпня. Для деяких представників ці дні будуть максимально щасливими і здійсняться задумані плани.

Близнюки

Ви заслужено вважаєтесь улюбленцями долі. Але успіх до вас приходить не просто так – ви по-справжньому трудитесь, щоб досягти високих результатів. Зараз період, коли у вас в арсеналі багато енергії. Це допоможе вам реалізувати всі плани і досягти мети.

Терези

Відпочивайте на повну! Присвятіть весь вільний час собі. Насолоджуйтесь життям, займіться корисними процедурами для здоров’я. Яскраві враження та позитивні емоції, які відбуваються на цьому тижні, будуть у вашій пам’яті надовго!

Водолій

Ваша мрія здійсниться! Ви проведете час з рідними і близькими, приділите їм час. Ви будете витрачати гроші собі на втіху, купуючи речі, які хотіли, не рахуючи, при цьому, кошти.

Риби

Ваше фінансове становище покращиться. Ви отримаєте додаткові доходи. Ймовірно, вам надійде премія, грошовий транш або інші фінансові винагороди. Ви зможете їх куди-небудь вдало вкласти. А, можливо, ви просто скупитесь на зиму.