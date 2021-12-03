Топові місця в Європі, де можна відпочити на вихідних всього за 100 доларів

Лоукости зробили відпочинок доступним для великої кількості людей. Хто б міг подумати, що за 100 доларів можна провести вікенд у Європі. Можна відвідати Литву, Латвію і навіть Італію. Звичайно ви не будете ночувати в п’ятизірковому готелі, але на трансфер туди-назад, нічліг у хостелі та обіди цілком вистачить.





Де можна відпочити за 100 доларів в Європі

Вільнюс (Литва) — чудове прибалтійське місто з красивою архітектурою і цікавою історією. Приїхати сюди можна не тільки заради палаців епохи Відродження! Прогулятися мальовничими вуличками, побачити Ворота Зорі, церкву святих Петра та Павла, споглядати місцеві красоти всього за 100 доларів більше ніж реально. Ціни тут досить скромні, ось посудіть самі:

Дорога з Києва до Вільнюса і назад обійдеться у 20 дол.

Пару ночей в хостелі коштують 20 дол.

Харчування приблизно 30-35 баксів.

Ще й 30-35 доларів залишиться на екскурсії та сувеніри.

Також можна відправиться з таким самим бюджетом в Ригу (Латвія). Маршрут по місту банальний, але від цього не втратив свою особливу магію. По приїзді сюди обов’язково потрібно побувати на Ратушній площі, прогулятися по вулиці Яуніела та сходити в Домський собор. Це програма «мінімум», якої мають дотримуватися всі приїжджі туристи.

100 доларів ви витратите приблизно так:

Дорога з Києва до Риги та назад 19 доларів.

Хостел 2 ночі 16-20 доларів.

Харчування в межах 40 дол.

Решту можна витратити на екскурсії.

Венеція (Італія) дивовижна не тільки тим, що побудована на воді. Ще тут можна провести скромно, але цікаво вікенд. Тут дуже багато недорогих кафешок, головне знати, де шукати. У курортному центрі зі 100 доларами робити нічого, але як тільки відійдете трохи в сторону, зможете сповна відчути європейський ритм життя. Їжа в буквальному сенсі слова коштує копійки. Ще залишиться на келих італійського червоного. На що вистачить 100 дол.:

Трансфер з Києва до Венеції та назад 27 дол.

Хостел 32 дол.

Харчування 30 дол.

Пам’ятний сувенір 12 дол.

Але пам’ятайте в умови пандемії потрібно мати при собі «ковідний» сертифікат або ПРЛ тест.