Понад 20 російських підприємств сфери високих технологій потрапили під нові обмеження

США запровадили чергові санкції проти російського технологічного сектору. Під нові обмеження потрапило понад два десятки російських компаній — як виробників, так і тих, хто займався закупівлею санкційних товарів для Росії.





Також було запроваджено нові обмеження проти тринадцяти російських фізичних осіб. Наприклад, під санкції потрапила компанія “Мікрон”, яка займається виробництвом за 90-нм технологією, у тому числі чіпів для платіжних карток, FID-модулів та іншої електроніки. За даними самої компанії, “Мікрон” є найбільшим чіпмейкером на Росії.

Під удар також потрапив виробник пристроїв у сфері радіотехніки та радіоелектроніки – НДІ «Вектор». Також під санкції потрапив російський розробник суперкомп’ютерів та постачальник повного спектру рішень та послуг для високопродуктивних обчислень «Т-Платформи», провідний російський науково-дослідний центр у галузі створення технологій мікро- та наноелектроніки НДІ Молекулярної Електроніки – НДІМЕ, Науково-технічний центр «Метротек» та компанія «Сернія Інжиніринг».

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