Затяжне падіння: відомий курс гривні на понеділок, 10 січня

Чергові святкові вихідні не найкращим чином вплинули на курс української гривні. Згідно зі ставками, встановленими на понеділок 10 січня, національна валюта просіла 4 копійки в стосунку до долара, та на 6 копійок – до євро. Таким чином курс найпопулярніших в Україні іноземних валют після Різдва складатиме близько 27,49 грн за долар, та 31,10 грн за євро.





Курс валют на міжбанку

Ще у четвер котування на міжбанку стартували із позначок, що на 5 копійок перевищували курс середи. Долар торгувався в межах 27,50 та 27,52 грн. Однак це був лише початок. За кілька годин торгів курс виріс майже до 27,54 грн/дол. А все через зростання попиту на «американця» та недостатню його пропозицію на ринку.

Та підвищення курсу було недовгим. Близько 12 години більшість ласих до валюти США учасників ринку вдовольнили свої потреби і курс дещо впав. До моменту завершення сесії він стабілізувався на рівні 27,50 грн/дол.

Український Національний банк цього разу не взяв участі у торгах на міжбанку. Загалом же учасники ринку у четвер 6 грудня провели угод майже на 125 млн дол.

Курс долара та євро у обмінниках

Станом на вечір четверга вартість долара у обмінниках та банках складала близько 27,38 грн для продажу, та 27,60 грн для купівлі. Євро ж можна будо продати орієнтовно за 30,80 грн, а купити за 31,15 грн.

Тим часом на чорному ринку іноземна валюта вартувала трохи більше. Купити долар українці могли за 27,71 грн, а продати за 27,54 грн. Вартість євро тим часом склала 31,09 грн для придбання, та 30,97 для охочих позбутися валюти.

Тим часом експерти сходяться в думках стосовно посилення тенденції до ослаблення гривні у наступні кілька тижнів. За їх прогнозами вже до кінця січня курс долара для українців перетне межу у 28 грн.