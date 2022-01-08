Затяжне падіння: відомий курс гривні на понеділок, 10 січня
Різдвяне ослаблення національної валюти.
Чергові святкові вихідні не найкращим чином вплинули на курс української гривні. Згідно зі ставками, встановленими на понеділок 10 січня, національна валюта просіла 4 копійки в стосунку до долара, та на 6 копійок – до євро. Таким чином курс найпопулярніших в Україні іноземних валют після Різдва складатиме близько 27,49 грн за долар, та 31,10 грн за євро.
Курс валют на міжбанку
Ще у четвер котування на міжбанку стартували із позначок, що на 5 копійок перевищували курс середи. Долар торгувався в межах 27,50 та 27,52 грн. Однак це був лише початок. За кілька годин торгів курс виріс майже до 27,54 грн/дол. А все через зростання попиту на «американця» та недостатню його пропозицію на ринку.
Та підвищення курсу було недовгим. Близько 12 години більшість ласих до валюти США учасників ринку вдовольнили свої потреби і курс дещо впав. До моменту завершення сесії він стабілізувався на рівні 27,50 грн/дол.
Український Національний банк цього разу не взяв участі у торгах на міжбанку. Загалом же учасники ринку у четвер 6 грудня провели угод майже на 125 млн дол.
Курс долара та євро у обмінниках
Станом на вечір четверга вартість долара у обмінниках та банках складала близько 27,38 грн для продажу, та 27,60 грн для купівлі. Євро ж можна будо продати орієнтовно за 30,80 грн, а купити за 31,15 грн.
Тим часом на чорному ринку іноземна валюта вартувала трохи більше. Купити долар українці могли за 27,71 грн, а продати за 27,54 грн. Вартість євро тим часом склала 31,09 грн для придбання, та 30,97 для охочих позбутися валюти.
Тим часом експерти сходяться в думках стосовно посилення тенденції до ослаблення гривні у наступні кілька тижнів. За їх прогнозами вже до кінця січня курс долара для українців перетне межу у 28 грн.
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