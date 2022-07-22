Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков Зодиака

Сегодня, 21 июля, убывающая Луна в Тельце. Это благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Если вам захочется полениться после тяжелой недели, не отказывайте себе в удовольствии.





♈ Овен

Звезды привлекают ваше внимание к вашему физическому пространству — спальне, кухне, гостиной, рабочему месту. Вы должны что-то поменять в этом пространстве, чтобы оно улучшало ваше настроение, повышало вашу продуктивность и позволяло вам войти в состояние потока. Поверьте, даже небольшие, простые изменения, которые вам нужно сделать, приведут к большому сдвигу.

Космический совет: сделайте перестановку.

♉ Телец

Сегодня вам нужно сблизиться с дикой природой. Пробегитесь в парке, искупайтесь в озере, отправьтесь с друзьями в поход. Почувствуйте ветер на своей коже, слушайте пение птиц. Насладитесь первобытной энергией солнца и леса.

Космический совет: отправьтесь на природу.

♊ Близнецы

Когда дело доходит до любви, ожидайте неожиданного. Звезды призывают вас обратить внимание на партнера, который готов сделать все возможное, чтобы вы чувствовали себя услышанными и красивыми. Расстаньтесь с голосом в вашей голове, который говорит вам, что то, что вас привлекает, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ваши пути пересеклись не просто так. Откройте свое сердце и позвольте себе получить любовь.

Космический совет: нужный человек рядом с вами.

♋ Рак

Вы делаете только хуже, переживая старую травму, сотни раз прокручивая в голове детали. Если расковыривать ранку на коже, то она не заживет. Примите, что вы находитесь там, где должны быть, и вы ничего не можете сделать, чтобы изменить прошлое. Вы сделали то, что считали лучшим тогда, и этого достаточно. Пришло время освободиться от того, что могло и должно было быть.

Космический совет: смиритесь с упущенными возможностями.

♌ Лев

Прислушайтесь к разуму своего “я”. Прислушайтесь к тому, что говорит вам голос в вашей голове. Если вы чувствуете, что действия не соответствуют вашим желаниям, то вы, вероятно, улавливаете правильные сигналы. В то же время, сопротивляйтесь желанию принимать какие-либо поспешные решения. Лучше всего позволить вещам развиваться так, как они должны.

Космический совет: прислушайтесь к своим инстинктам.

♍ Дева

Кто-то очень близкий поражен вами, и в этом нет никаких сомнений. Но является ли это просто мимолетным увлечением или есть потенциал для большего? Прямого ответа нет. Лучшее, что вы можете сделать, это освободиться от бремени ваших ожиданий и позволить событиям развиваться так, как они должны. Со временем вы узнаете, почему возникла эта связь.

Космический совет: позвольте вашим отношениям развиваться.

♎ Весы

Вы создаете свой личный ад, мысленно прокручивая одно и то же событие из вашего прошлого, повторяя в голове одну и ту же историю о том, как что-то пошло не так. Примите тот факт, что вы не можете изменить прошлое. Примите тот факт, что тогда вы были другим человеком. Вы могли бы справиться с ситуацией лучше, но прошлого уже не исправить.

Космический совет: примите то, что вы не можете изменить.

♏ Скорпион

Если вы застряли в повседневной рутине, пришло время немного изменить свою точку зрения. Пришло время поработать над этим долгосрочным планом и оценить, как и где вам нужно его согласовать. Тем, у кого есть собственный бизнес, напоминают, что все изменится к лучшему.

Космический совет: направьте свою энергию в нужное русло.

♐ Стрелец

Вы находитесь в противоречии между тем, чтобы следовать своим “хотелкам” и радовать окружающих. Обратите внимание на то, как ваша самооценка связана с восприятием других людей. Вы иногда предаете собственные желания, чтобы создать комфортную обстановку для окружающих. Отсутствие очерченных границ мешает вам вырасти в человека, которым вы должны стать.

Космический совет: обеспечьте собственные потребности.

♑ Козерог

Все кажется наэлектризованным. Внутри вас бьет энергия, а снаружи кипят страсти. Пусть огонь в душе придаст вам смелости, необходимой для воплощения ваших самых смелых желаний.

Космический совет: сделайте первый шаг.

♒ Водолей

Между паранойей и интуицией есть разница, и разница в том, что одна из них проистекает из страха, а другая – из опыта. Доверяйте внутреннему голосу, который хочет защитить вас. Ваша будущая версия поблагодарит вас за решения, которые вам предстоит принять сегодня.

Космический совет: интуиция поможет сделать правильный выбор.

♊ Рыбы

Несколько важных напоминаний. Вы там, где должны быть. Все в вашей жизни направляет вас по верному пути. То, что вы теряете, в будущем будет только мешать и станет лишним грузом. Научитесь отпускать и принимать. Понимание того, что вы все делаете правильно, поможет вам справиться с трудностями, с которыми вы сталкиваетесь в данный момент.

Космический совет: доверьтесь судьбе и ее знакам.