Лучшие и худшие дни месяца: китайский гороскоп на сентябрь 2022 года

Сентябрь 2022 года выпадает на месяц Земляного Петуха. Как водится в бацзы, новый месяц начинается не с 1 числа — в этот раз смена энергий произойдет в ночь на 8 сентября. До этого времени в мире действуют энергии предыдущего месяца и, следовательно, работают все рекомендации по их восприятию.





К примеру, 1 сентября складывается крайне неблагоприятное «огненное наказание» — пару дней до и после него стоит вести себя крайне аккуратно. Это день повышенной эмоциональной нестабильности и уязвимости, а также внезапных событий.

Начиная с 8 сентября, активные недружелюбные энергии августа перестают работать. Мы вступим в мир Земляного Петуха, полный чистой энергии Металла. Петух — воплощение этой стихии, ее твердости, красоты и структурности. Петух — это металл не меча (как Обезьяна), а металл драгоценностей. Он любит покрасоваться на публике, но при этом не теряет своих основных свойств — стремления к порядку, структурности и власти.

В этом году Петух довольно сильный, он подпитывается Землей. Это значит, что основные тренды поведения людей и организации процессов в сентябре будут похожи на августовские. Мы будем озабочены наведением порядка в делах, вопросами структурирования личной жизненной неопределенности и накопления подушки финансовой безопасности.

Сильный Металл — это энергия воинов, начальников и политиков. Сентябрь — их месяц. Люди власти снова займут весь новостной пьедестал. Дни с самой выраженной энергией Металла в сентябре: 9, 13, 21 и 25 числа.

В сентябре, после того как уйдут ограничивающие энергии столкновения, дела у многих пойдут на лад, появится больше сил и возможностей для продвижения вперед. Не упустите шансы начать новое дело, выйти на новый уровень личной эффективности, построить фундамент своего будущего.

Лучшие и худшие даты сентября по китайскому гороскопу

Дни, когда всем без исключения стоит быть очень спокойными, внимательными и аккуратными: 1, 4, 11, 16, 23 и 28 сентября. Постарайтесь не назначать на эти даты важные дела и практикуйте успокоение ума и эмоций.

Даты, когда не рекомендованы серьезные медицинские процедуры и оперативные вмешательства (плановые!): 3 14, 16, 26 сентября.

Благоприятные «денежные» даты: 9, 12 15, 24, 27, 30 сентября. В такие дни вероятен успех сделок по покупке и продаже ценных вещей, да и деньги могут попросту «свалиться с неба».

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) в сентябре будут думать о деньгах и многим удастся их материализовать. Инь Деревья обнаружат в себе талант предпринимателя, а Ян Дерево может получить предложение о работе со стабильным доходом.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в сентябре продолжат фонтанировать идеями. Ян Огонь сосредоточится на своем физическом и эмоциональном благополучии и часто это будет происходить в ущерб другим. Инь Огонь будет более противоречив и конфликтен, чем когда-либо. Дело может дойти до серьезных битв, стоит максимально сосредоточится на контроле эмоций.

Люди стихии Земли (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) в сентябре продолжат тусоваться с друзьями и бегать по родственникам. Инь Земля затребует и получит поддержку от окружения, а вот Ян Земля, напротив, сама будет отдавать силы и средства для поддержания вокруг себя обстановки стабильности.

Люди стихии Металла (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) в сентябре продолжат пополнять свой ресурс. На повестке дня семья и здоровье. Инь Металл увлечется сеансами массажа и кинезиотерапии, а Ян Металл, напротив, активизирует критическое мышление и займется изучением основ доказательной медицины.

Для людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) сентябрь — это продолжение времени давления. Возможности для презентации своей позиции крайне малы. Но гибкость и умение быстро находить выход из нестандартных ситуаций помогут людям Воды справиться с вызовами этого месяца. Инь Вода может оказаться в плену обстоятельств, которые гораздо больше нас. Хорошо поможет практика смирения (по крайней мере, тактического). Ян Вода в сентябре чуть выдохнет, ей придется сражаться в основном с чиновниками и начальством

Тигр

Тигры, начиная с 8 сентября, снова окажутся на коне. Месяц нервов и форс-мажоров останется позади и можно будет снова активизироваться на пути к личному и бизнес-успеху.

Тиграм по-прежнему стоит быть максимально внимательными к эмоциональному состоянию, не позволять себе «уйти в разнос», контролировать спонтанные реакции. Наиболее «горячие» даты сентября для Тигров: 1, 2, 4, 14, 16, 18 и 28 сентября.

Кролик

В месяц Петуха под прицелом неприятностей оказываются люди, у которых в карте есть Кролик. Если вы Кролик по дню рождения, будьте особенно внимательны в вопросах сохранения брака. Родившиеся в месяц Кролика (с 5 марта по 6 апреля) — у вас есть вероятность внезапных событий в карьере. Те, кто родился в год Кролика проследите за свои здоровьем и уделите особое внимание страшим родственникам.

Ну и, традиционно, все Кролики, вам не рекомендуется в месяц Петуха совершать резкие движения. Живите по правилу — семь раз отмерь, один раз отрежь. Тем более, что сентябрь для вас, похоже, и так самый травмоопасный месяц.

Не планируйте сентябрь очень важные дела. Переезд, свадьбу, начало ремонта или строительства стоит отложить на более благоприятное время.

Самые «опасные» дни для Кроликов: 5, 17 и 29 сентябре.

Дракон

Дракон в сентябре чувствует себя довольно комфортно. Энергии месяца Петуха благосклонны к недоверчивым и основательным представителям знака. Петух Дракона облегчает, веселит и выводит на сцену. Дракон Петуха, в свою очередь наполняет смыслом и немного успокаивает.

В общем, Драконы, если энергии вас выталкивают наружу — идите туда смело и проявляйтесь ярко. Особенно это касается романтических дел — в месяц Петуха вам в этом вопросе будет очень везти.

Неблагоприятные даты для Дракона в сентябре: 6, 18 и 30 число.

Змея

У Змеи в сентябре задача трансформации. Могут произойти события, которые потребуют непривычного поведения, выхода за рамки и сброса старой шкуры. Не надо бояться нового образа мыслей и нестандартный реакций. Следуйте за энергиями и легко меняйтесь — и будет вам удача.

Дни, недружелюбные для Змеи в сентябре: 1, 7 и 19.

Лошадь

Для людей с Лошадью в карте сентябрь — месяц достаточно нейтральный. Работа идет, активность зашкаливает, все по плану. Повышенная харизма и явно усилившаяся сексуальность привлекает партнеров по бизнесу и по жизни.

Вообще, Лошади стоит провести месяц Петуха максимально эффективно, ведь уже в октябре, с приходом Собаки их огненная энергия будет увеличена в несколько раз и не факт, что удастся сохранить холодный ум и твердость руки.

Неблагоприятные для Лошади дни сентября — 8 и 20.

Коза

Коза в сентябре занята денежными вопросами и не факт, что их решение принесет ей прибыль. Вам стоит быть максимально спокойными и предусмотрительными при планировании финансовых операций, тщательно проверять контрагентов и внимательно вчитываться в тексты договоров.

Неблагоприятные даты для Коз: 9 и 21 сентября.

Обезьяна

У Обезьян в сентябре период романтики. Душа рвется наружу от переполняющих чувств, мир предстает в радужном свете, харизма и обаяние зашкаливают. Стоит воспользоваться моментом и заложить камень в фундамент будущего партнерства. Только, ради бога, Обезьяны, не проявляйтесь как эгоманьяки. Если кто-то не желает с вами общаться и сообщает об этом — отпустите, поблагодарите и найдите себе другой объект, на который будет излито ваше обаяние.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян: 10 и 22 сентября.

Петух

Петух в сентябре важен и самонадеян. Активные лидерские проявления, гусарская удаль и эмоциональная нестабильность. Чтобы максимально использовать позитивные тренды своего месяца, Петухам стоит сконцентрироваться на охлаждении ума. Медитации, ретриты и детоксы в любом виде помогут сбалансироваться.

Неблагоприятные для Петуха даты: 11 и 23 сентября.

Собака

Для Собаки, как и для Змеи, этот месяц — время трансформации. А может и нескольких сразу. Собаку в год Тигра швыряет из стороны в сторону и единственная возможность выиграть — это плыть по течению, держа нос над водой. Не сопротивляйтесь новому, проявляйте гибкость в принятии решений и суждениях и наступит вам удовлетворение.

Неблагоприятные даты для Собаки: 12 и 24 сентября.

Свинья

У Свиньи в год Тигра все идет по маслу и месяц Петуха не должен стать исключением. Энергетический уровень постепенно повышается, процессы запускаются, форс-мажоры отступили. Не сидим на попе ровно, двигаемся и получаем максимальную прибыль из возможностей, предоставляемых энергиями вокруг нас.

Неблагоприятные даты для Свиньи: 1, 13 и 25 сентября.

Крыса

У представителей знака Крысы сентябрь будет месяцем знакомств, романтических приключений и повышенной сексуальности. Ловите шансы и не забывайте благодарить за них Вселенную.

Неблагоприятные даты для Крысы: 2, 14 и 26 сентября.

Бык

Быки в сентябре станут ну очень твердыми и непоколебимыми. Можно даже сказать, твердолобыми. Стихия Металла, в которую они волею бацзы трансформируются, придаст Быкам энергии лидерства и дополнительное упрямство. Замечайте в себе проявления этой энергии и вовремя балансируйте их.

Неблагоприятные даты для Быка 3, 15 и 27 сентября.