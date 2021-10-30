Стало відомо, які професії перестануть існувати вже найближчим часом

Якщо ви ще не визначилися зі своєю майбутньою профорієнтацією, то краще спочатку прочитати дослідження американського бюро статистики праці. Експерти уважно стежать за тим що відбувається та аналізують важливість та необхідність різних спеціальностей.





Річ у тім, що нові професії поступово “вбивають” старі. Вже через 10 років зникнуть популярні сьогодні спеціальності. Тому всім буде корисно орієнтуватися на майбутні тенденції.

Робота на найближчі 10 років

Отже, бюро статистики Сполучених Штатів Америки стверджує, що в ТОПі професій на найближче десятиліття виявилися працівники зі сфери медицини та в суміжних галузях. І справа зовсім не в коронавірусі. Все тому, що зростає кількість людей похилого віку на планеті, вони потребують медичної допомоги.

Автоматизація багатьох робочих процесів робить непотрібними вакансії адміністраторів й менеджерів. Збільшується кількість безконтактних кас, з багатьма завданнями чудово справляються нейромережі. Копірайтери, перекладачі та суміжні професії вже потроху відходять в минуле, і через 10 років взагалі не будуть потрібні, як і диплом про вищу освіту.

Топ професій

Світу потрібні програмісти, майнери, трейдери, і всі, хто крутиться навколо них. Не втратить актуальності й сфера обслуговування: клінінг, б’юті-майстри, кухарі, масажисти. Як бачите, бути в топі є шанс у кожної людини на Землі.

Також не варто забувати про вічну класику: інженери, електрики, адже без них весь світ стоятиме на паузі. Як кажуть соціологи, щоб вбити місто, потрібно вимкнути у ньому електричну енергію. У масштабі планети ця теорія теж має всі шанси бути реалістичною.

Педагоги та вихователі у дитячих садочках теж будуть затребувані. Дуже малий відсоток дорослих людей готові свідомо відмовитись від кар’єри чи хобі заради виховання своїх дітлахів у режимі 24/7.