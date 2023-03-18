Сімейного щастя не буде: астрологи назвали три знаки зодіаку, уродженці яких – жахливі чоловіки

Характер людини у значній мірі залежить від знака зодіаку, під яким вона народилася. Саме тому деякі жінки при знайомстві з потенційним залицяльником хочуть знати, якого він знаку зодіаку.

Звісно не можна лише за цією ознакою дати точний прогноз щодо майбутнього стосунків. Проте астрологи все ж виокремлюють кілька знаків зодіаку, приналежність до яких робить представників сильної статі поганими кандидатами в чоловіки. Тож дівчатам, що мріють про щасливий шлюб, краще оминати їх стороною.

Рак

Незважаючи на свою беззаперечну вірність, уродженці цих знаків в стосунках ніколи не виявляють ініціативи. Пасивність Раків змушує їх дружин брати на себе відповідальність за долю сім’ї, а це під силу не кожній.

Раки зазвичай одружуються зовсім не з тими, у кого закохані. Вони шукають собі «зручну» жінку, поруч з якою зможуть розслабитися і ні про що не турбуватися. Часто дружини представників знаку розумніші та багатші за них. Однак їм доводиться крутитися навколо Раків, задовольняти всі їх вимоги та постійно вислуховувати численні скарги на життя.

Скорпіон

У чоловіків-Скорпіонів інший недолік: вони хочуть бути у шлюбі головними та одноособово приймати всі рішення. Думка другої половинки їх зазвичай не цікавить. Дружина повинна підкоритися та підтримати, навіть якщо не згодна з позицією свого Скорпіона.

Уродженці цього знаку дуже консервативні і часто навіть не дозволяють своїм обраницям працювати. Їх дружини живуть наче у «золотих клітках», не маючи і крихти незалежності. Якщо ж вони спробують зробити бодай щось по-своєму, у відповідь отримають гнів та жорстоку критику з боку Скорпіона.

Стрілець

Стрільці по своїй натурі вільні й незалежні. Вони постійно прагнуть пригод і, створивши родину, не змінять своїх звичок. Дружина рідко бачитиме свого Стрільця вдома, адже він постійно в пошуку нових розваг та джерел натхнення.

Стихія Стрільців – це шумні компанії та багатолюдні вечірки, а вечори в родинному колі здаються їм нестерпною нудьгою. Тож обравши собі такого чоловіка, жінка стикнеться із гнітючою самотністю.