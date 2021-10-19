Польша больше не топ: заробитчан зовут на работу за 3000 евро даже без образования

Украинские заробитчане, которые ранее отдавали предпочтение ближайшему соседу – Польше, получили шанс на более высокий зароботок. В частности все больше вакансий нашим согражданам предлагает Германия.





Средняя зарплата трудовых мигрантов в этой стране составляет 100 тыс. грн, то есть более 3 тыс. евро. Причем претендовать на такую зарплату может даже работник без высшего образования.

Наибольшей популярностью у немцев сейчас пользуются рабочие специальности, как например сварщик, плиточник и тому подобное. Немало таких предложений можно найти на популярных украинских кадровых порталах. По данным сайта для поиска работы work.ua, за такую работу украинцы могут получать до 140 тыс. грн, или около 4,5 тыс. евро.

Три самые прибыльные вакансии для украинцев в Германии

Сварщик – 70-140 тыс. грн

Работодатель предлагает кандидатам оформление трудовой визы в Латвии с последующей командировкой в Германию. Украинцам гарантируют оплату всех расходов на проезд и оформление необходимых документов. Жилье также будет бесплатным, с расселением по двое работников в комнате.

Требования:

стаж работы минимум 5 лет методом 135;

сварка при напряжении 280-300 Ампер;

сертификат сварщика, украинский или европейский (выдают в Харькове).

Сварщик аргона – 92-117 тыс. грн

Работа с металлическими конструкциями, трубами и т. п.

Условия:

6-дневная рабочая неделя;

с ПН по ПТ – рабочий день 11 часов, СБ – 8 часов, ВС – выходной;

работа по трудовому договору;

наличие водительского удостоверения будет плюсом.

Плиточник – 67-100 тыс. грн

Работник будет заниматься укладкой плитки из клинкера. От кандидата требуется опыт, профессиональные навыки и аккуратность.

Условия:

работа на строительстве полный день;

работодатель обеспечивает жильем, рабочей одеждой и транспортом;

инструменты выдаются непосредственно на рабочем месте;

контракт сроком на пол года;

питание за личные средства (жилье оборудовано кухней).

Стоит отметить, что среди работодателей и агентов, которые зовут украинцев на работу за границу, нередко встречаются и мошенники. Их цель – выманить у работника как можно больше денег якобы на оформление документов, билеты и тому подобное. А получив свой куш они исчезают без следа.