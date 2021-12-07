В Україні за боржників по комуналці візьмуться по новому: вимога МВФ

Незабаром в Україні з’являться нові методи боротьби із комунальними боржниками. Актуальні наразі інструменти не надто дієві, а з проблемою мільярдних заборгованостей владі потрібно впоратися в якнайкоротші терміни. Інакше під питання стане 5 мільярдний транш від МВФ.





Посилення заходів проти злісних неплатників комуналки є одною з умов Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. У рамках цього договору Україна мала б отримати допомогу від фонду на суму 5 мільярдів доларів. Частину цих грошей вже було перераховано в український бюджет. Та якщо уряд не виконуватиме умов, які висунув МВФ, грошовий потік в будь-який момент можуть перекрити.

Старі добрі методи конфіскації майна та заощаджень через судові рішення працюють лише в одиничних випадках. Більша частина справ про комунальні заборгованості навіть до суду не доходить. Тож у владних колах вже шукають нові способи стягування боргів з українців, як то кажуть «без суду і слідства».

Наразі обговорюються такі заходи, як арешт банківських рахунків, нерухомості та іншого майна у досудовому порядку. Щоправда, відповідний закон ще не прийняли. Та в разі підтримки цих доволі суворих методів у парламенті, не платити за комуналку стане вкрай небезпечно. «Вибивання» боргів перетвориться у звичайну практику та зачепить не тільки тих, хто свідомо ухиляється від оплати квитанцій, але й малозабезпечених людей, яким заплатити просто нічим.

Варто зазначити, що методика «залякування» хоч і виглядають не надто гуманно, все ж є доволі дієвими. Наприклад комунальне підприємство «Сумигаз», пригрозивши своїм клієнтам-боржникам судовим процесом, отримало повернення близько 3 мільйонів гривень боргів. А «Миколаївтеплоенерго» відібрав у одного зі споживачів автомобіль, після чого чоловік одразу повернув борг за тепло на суму 14 тис. грн.

Та ці випадки не можна брати за приклад. Такі методи спрацюють лише з тими споживачами, які не платять, так би мовити, «з вредності». А от усім іншим, для кого комуналка є непосильною ношею, арешт коштів на картках без жодного офіційного рішення може лише нашкодити.