Названо українські міста, в яких тарифи на комуналку рекордно подорожчають

Вже із жовтня поточного року в Україні відбудеться значний стрибок вартості компослуг. Особливо відчутним для населення стане здорожчання опалення та гарячої води, що в деяких регіонах сягатиме 70%. Найбільш несприятливим виявиться опалювальний сезон для жителів невеликих міст.





Згідно із прогнозами Олега Попенко, керівника напрямку житлово-комунального господарства КМДА, жителі деяких областей змушені будуть витрачати на обігрів власного житла ледь не у півтора рази більше, ніж торік.

Особливо відчутним буде підняття тарифів для наступних регіонів України:

Полтава – ціни зростуть на 36%;

Київ – на 40%;

Одеса – здорожчання опалення на 46%;

Кременчук – 53%;

Старокостянтинів – на 65%;

Тернопіль – рекордне підняття тарифів на 70%.

Найбільші проблеми експерт «пообіцяв» невеличким містам. Адже в провінційних населених пунктах питома вага боргів населення є куди вищою. Загалом же українці наразі заборгували за опалення й гарячу воду майже 69 млрд гривень. А зважаючи на перспективи здорожчання, заборгованості населення будуть лише рости.

Щоправда, у КМДА зробили спробу попередити накопичування боргів у наступному опалювальному сезоні. З цією метою із 1 липня було введено систему авансових платежів. Оплатити опалення можна буде заздалегідь за ціною 10 грн за 1 кв. м житлоплощі.

Та ця ідея не видається перспективною. Адже середній дохід українців з минулого року майже не змінився. Та й довіра до державної влади залишається на досить низькому рівні.

Позатим чимало українців враз із завершенням опалювального сезону зазвичай намагаються погасити свої заборгованості. Згідно із даними Державної служби статистики, до травня громадяни виплатили близько 46% заборгованих коштів.

Така позитивна тенденція не позбавляє комунальників сподівань на свідоме ставлення українців до вчасної оплати послуг. Отож існує примарний шанс на те, що борги комунальних підприємств України принаймні перестануть зростати у глобальних масштабах попередніх років.