Непрямі методи оподаткування: які покупки українців зацікавлять податкову службу

В Україні давно збиралися запровадити непрямі методи, за допомогою яких податкова служба матиме змогу контролювати тіньові прибутки українців. Що це за методи і як вони діятимуть, пояснив одному з інтернет-видань голова комітету з фінансів, податків та митних зборів Данило Гетманцев.





«Наприклад, громадянин України продає стару квартиру та купує нову, то його можуть спитати, за які гроші він купив квартиру, яку продає». Звертатимуть увагу на угоди з доплатою. Парламентарій зазначив, що непрямі методи податкового контролю не стосуються тих активів, які вже має громадянин. Увагу привертатимуть лише майбутні угоди.

Потрапити у поле зору можна лише у разі покупки нерухомості чи автомобіля. Справа в тому, що ці активи потрапляють до реєстру, і держава може відстежити їхню покупку. Що робити з іншими цінними придбаннями, наприклад, антикваріатом, коштовностями, і як їх відстежувати у податковій та комітеті поки що не знають. Очікується, що у законопроекті будуть прописані якісь пропозиції у цій сфері.

Важливим моментом стане те, що податкова служба донараховуватиме майже 20% податку, якщо покупець чи продавець не зможе пояснити походження грошей, на які він купив нерухомість чи транспортний засіб. Сказати, що накопичив із білих доходів вийде не у всіх. Співробітники перевірятимуть доходи у базі, що ведеться з 1995 року і куди зводяться всі дані про задекларовані доходи, з яких сплачено податки.

Якщо виявиться явна розбіжність і стане ясно, що не всі доходи у громадянина «білі», а ті, які були в тіні не внесені до нульової декларації і не пройшли процедуру податкової амністії, додаткового податку при великих покупках уникнути не вдасться.