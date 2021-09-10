Названо знаки зодіаку, з якими не слід мати нічого серйозного

Невміння стриматися та відмова визнавати будь-які обмеження притаманна лише трьом знакам зодіаку. Їх легковажна й імпульсивна натура дуже легко піддається крайнім емоціям. Захопившись якоюсь ідеєю вони просто не в змозі спинитися, проаналізувати свої дії та взяти за них відповідальність.





Мова йде про знаки, магічним чином пов’язані зі стихією вогню – Овен, Лев та Стрілець. Від них дійсно частенько кидає в жар, їх слова обпікають як справжнісіньке вогнище, а поведінка вражає своєю спонтанністю.

Овен

Представники цього знаку ніколи не аналізують та не оцінюють наперед свої бажання. Якщо Овену чогось захотілося – він піде на все. Його не зупинять ні прохання, ні навіть можливі жертви його вчинків. «Йти по головах» точно у стилі цих амбітних персонажів.

Однак у цього недоліку Овенів є й позитивна сторона. Вони природжені кар’єристи. Досягати успіхів у діловій сфері уродженцям знаку вдається надзвичайно легко. Щоправда, на своєму «зоряному шляху» вони можуть скалічити не одну долю.

Лев

Спонтанність для Левів – друге ім’я. Приймати обдумані рішення? Будувати плани не майбутнє? Ні, про таке вони й не чули. Різкі життєві повороти для Левів не в новинку.

Просто йдучи за імпульсом представник знаку відчуває себе значно впевненіше, ніж після глибокого аналізу ситуації. Тому й покластися на таку людину вкрай важко.

Стрілець

Стрільці, окрім своєї непередбачуваності, володіють ще однією вогняною рисою. Виявляється вона переважно в особистих стосунках, часто стаючи причиною сварки. Йдеться про легковажність Стрільців, яка до того ж забарвлюється вибуховим нестримним характером.

Представник знаку може легко піти за інтрижку поза стосунками. А коли у ньому засумнівається його друга половинка, ще й виступить із гнівною та емоційною промовою.