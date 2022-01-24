Лікар Комаровський розповів про часту помилку українців при головному болі

Антидепресанти можуть полегшити стан головного болю, при цьому українці помилково виключають ці препарати в подібних випадках. Про це заявив лікар і телеведучий Євген Комаровський.





За словами фахівця, один із найпоширеніших видів головного болю — це різновид остеохондрозу, при якому болять тканини, що оточують голову: м’язи, сухожилля, фасції. Саме від нього страждають у восьми випадках із десяти.

«За сильного головного болю, коли ви приймаєте велику кількість знеболювальних, ви повинні приймати антидепресанти першого покоління, зокрема амітриптілін»

Ці препарати здатні переключити больові рецептори, щоб «зняти вас із цих знеболювальних». При цьому багато хто вважає, що якщо людина не має депресії , то приймати їх не варто. Цей підхід є помилковим, стверджує медик.

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