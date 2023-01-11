В деяких українських пенсіонерів можуть відібрати до 50% пенсії: хто опиниться на мілині

Частину українських пенсіонерів можуть позбавити до 50% пенсійних виплат. Конфіскована сума буде використана для погашення боргів та виконання інших занедбаних пенсіонером зобов’язань. За які провини людей похилого віку можуть позбавити половини доходу?

Щомісячне відрахування з пенсії певної суми відбувається на основі судового рішення, вироку чи постанови, що стосується майнового стягнення. Також приводом для здійснення відрахувань можуть бути виконавчі надписи нотаріусів та деякі інші документи. Тобто втратити значну частини виплат ризикують переважно боржники та правопорушники.

Сума відрахувань залежить від розміру пенсії, а також причини, з якої власне здійснюються такі відрахування. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області розповіли, з якого приводу пенсіонера можуть позбавити половини його щомісячного доходу.

Відрахувати до 50% пенсії можуть:

з метою сплати аліментів;

для відшкодування збитків, отриманих внаслідок втрати майна підприємств чи організацій;

для відшкодування збитків, завданих здоров’ю фізичних осіб (травма або інша шкода, в тому числі й така, що призвела до смерті особи);

для повернення надлишкових виплат, отриманих у вигляді пенсії чи зарплатні.

Всі інші випадки передбачають стягнення не більше 20% суми пенсії.

Зазначимо також, що у 2023 році на українських пенсіонерів все ж чекає підвищення пенсії. Не зважаючи на те, що через дефіцит бюджету уряд обмежив витрати на соціальний сектор, відмінивши навіть індексацію пенсій, один шанс на підвишку пенсіонерам все ж залишили. Йдеться про так зване «осучаснення пенсії».

Цей термін з’явився ще у 2017 році. Одним з ініціаторів впровадження щорічного «осучаснення» пенсії став екс-очільник Мінсоцу Андрій Рева. Згідно з механізмом «осучаснення» українцям підвищують пенсії раз на рік, навіть якщо інфляція дорівнює 0%. Хоча певна залежність від рівня інфляції у формулі «осучаснення» все ж є. Наприклад у 2024 році за цією формулою пенсії українців повинні зрости аж на 24%.