Не только Россия и Беларусь: украинцев предупредили об опасности еще одного соседа

Украинцам недвусмысленно намекнули, что в южных регионах в конце осени и зимой может быть небезопасно. В частности, речь идет о некоторых территориях Одесской области, граничащих с Молдовой. Это на днях отметил аналитик «Центра биржевых технологий» Максим Орищак.

Именно так эксперт интерпретировал сообщение о закрытии Украиной четырех пунктов пропуска с Молдовой. В частности, прекратили работу КПП Унгурь, Отач, Грименкеуць и Окница. По мнению Орищака, таким образом украинцев предупреждают об опасности, которая может угрожать этим территориям со стороны непризнанной Приднестровской Республики.

На самом деле, такие опасения украинского правительства нельзя назвать бессодержательными. Ведь по ту сторону границы с Молдовой находятся подвластные россии территории, куда она в любой момент может перебросить свои войска. Еще в начале войны, когда оккупанты захватили Херсон, из их уст звучали идеи о наступлении на Одессу для образования сухопутного коридора с Приднестровьем. Поэтому целью закрытия нескольких таможенных пунктов очевидно стала защита примолдавских территорий Украины от угрозы со стороны россиян.

Аналитик ЦБТ также отметил, что до конца зимы украинцам лучше держаться подальше от границ с Молдовой и перебраться в центральные или западные регионы страны. Особенно это касается беженцев, поселившихся в этой части Одесской области с намерением в дальнейшем пересечь границу и отправиться в Европу.

Если украинцы не прислушаются к сигналам высшего руководства страны, то могут оказаться в большой опасности. В этом Максим Орищак не сомневается. Даже если угрозы для жизни местного населения не будет, возможно возникновение проблем с доставкой продовольствия и других товаров первой необходимости. Не говоря уж о том, что украинцы на примолдавских территориях будут постоянно жить «как на иголках», волнуясь о своей безопасности.