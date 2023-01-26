На прилавках українських магазинів з’явилося отруйне печиво: воно викликає параліч

В Українських супермаркетах виявили печиво, споживання якого може призвести до непоправних наслідків для здоров’я. Про небезпечний продукт повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області. У відомстві попередили споживачів, що печиво містить велику дозу акриламіду – токсину, який вражає, нервову систему, нирки та печінку.

Отруйне печиво потрапило на полиці українських магазинів із Польщі. Хоча виробником продукту насправді є румунська торгова марка Ro Star SA. В Україні ж отримувачем товару виступило підприємство «Львівімпорт».

У печиві було виявлено високий вміст токсичної речовини акриламід. Це мономер, який застосовується для виробництва деяких видів полімерів. Потрапляючи в організм людини, акриламід вражає печінку, нирки та нервову систему.

Отруєння акриламідом проявляється не одразу: перші ознаки нездужання можна помітити лише за тиждень-два. У хворого спостерігається інтенсивне потовиділення та оніміння кінцівок. А у довгостроковій перспективі отруєння акриламідом може викликати параліч та хронічні захворювання печінки і нирок.

Про небезпечний десерт, що поставив під загрозу життя та здоров’я українських споживачів, Держпродспоживслужбі повідомили 12 січня. Інформація надійшла через систему швидкого оповіщення про продукти харчування. Печиво знайшли на прилавках магазинів по всій Україні, тож під загрозою міг опинитися будь-хто з громадян, зокрема діти, що найчастіше споживають солодощі.

Відомство одразу ж попередило учасників ринку про небезпечний товар та зобов’язало їх вилучити печиво з продажу. Виконати вказівки регулятора українські магазини та супермаркети мали у строк до двох робочих днів, провістивши про це контролюючий орган у письмовій формі.

Та споживачів все одно застерігають не купувати печиво «Petit Beurre». Адже завжди існує ризик, що у якійсь із торгових точок країни його ще не встигли вилучити з продажу. У такому разі життя та здоров’я українців залежить лише від їх уважності.