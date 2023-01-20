В Україні за деякі монети по 50 копійок можна отримати до 6 тис. грн: як відрізнити «скарб»

В Україні звичайні обігові монети номіналом 50 копійок можна продати за цілком пристойні гроші. За деякі екземпляри колекціонери готові платити навіть по кілька тисяч гривень. Все залежить від різновиду монети, її року карбування та тиражу, яким вона була випущена.

Наприклад за 50 копійок, викарбуваних у 2001 році, знавці пропонують до 1500 грн. Як зазначають експерти профільного ресурсу «Монети-ягідки», ця монета була випущена тиражем всього у 5000 штук і дуже рідко зустрічається в обігу. Саме тому вона користується попитом на аукціонах і має досить високу ціну.

Ще однією дорогою монетою цього номіналу є 50 копійок 1992 року випуску різновиду 3Ваг. За неї власник цілком може отримати 4000 грн, а в деяких випадках вартість копійки доходить аж до 6000 грн. Цю монету нескладно відрізнити від інших, адже вона має низку характерних особливостей:

товстий середній зубчик тризуба на аверсі;

розмір малюнку – 17,7 мм;

гроно №1 на реверсі складається з чотирьох ягід, п’ята зливається з вінком;

гладкий гурт.

Популярністю серед нумізматів користуються і 50 копійок 1994 року карбування. Але цінними є лише монети різновиду 1.1АГм. За них на українських онлайн-аукціонах можна вторгувати від 2000 грн до 4000 грн. Такі 50 копійок можна вирізнити за наступними ознаками:

невеличким отвором в основі тризуба на аверсі;

схожим на трапецію проміжком між листком та відростком на реверсі;

дрібною насічкою на гурті.

В обігу можна зустріти ще один різновид монети номіналом 50 копійок із характерними трапеціями – 2АГм. У таких екземплярів отвір в основі тризуба набагато більший. Однак коштують вони щонайбільше 30 грн за штуку.

Якщо пощастить знайти одну з перелічених вище монет у своєму гаманці – це буде справжнє везіння. Вони не так вже й часто зустрічаються в обігу, а тому можуть викликати справжній ажіотаж на профільних аукціонах і принести своєму власнику непоганий дохід.