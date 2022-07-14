Падіння валюти триває: курс на п’ятницю, 15 липня

Євро подовжує своє стрімке падіння в Україні. 15 липня європейська валюта знову втратить в ціні. На цю п’ятницю Національний банку України встановив її курс на рівні 29 гривень та 27 копійок.





Інші європейські валюти теж дешевшають. За польський злотий 15 липня проситимуть 6 гривень та 7 копійок. За румунський лей – 5 гривень та 92 копійки.

Долар США залишається суворо фіксованим. Його курс становитиме 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 15 липня 2022