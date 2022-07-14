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Падіння валюти триває: курс на п’ятницю, 15 липня

14.07.2022
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Євро подовжує своє стрімке падіння в Україні. 15 липня європейська валюта знову втратить в ціні. На цю п’ятницю Національний банку України встановив її курс на рівні 29 гривень та 27 копійок.

Інші європейські валюти теж дешевшають. За польський злотий 15 липня проситимуть  6 гривень та 7 копійок. За румунський лей – 5 гривень та 92 копійки.

Долар США залишається суворо фіксованим. Його курс становитиме 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 15 липня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 19,652
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2646
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 14,9695
KRW 100 Вона 2,2299
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7268
DKK 1 Данська крона 3,9336
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 29,2754
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5498
JPY 10 Єна 2,1064
PLN 1 Злотий 6,0719
INR 10 Індійська рупія 3,6605
CAD 1 Канадський долар 22,2699
HRK 1 Куна 3,8972
MXN 1 Мексиканське песо 1,3983
MDL 1 Молдовський лей 1,5153
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,3998
NZD 1 Новозеландський долар 17,8075
NOK 1 Норвезька крона 2,8583
ZAR 1 Ренд 1,7056
RUB 10 Російський рубль 4,9548
RON 1 Румунський лей 5,924
IDR 1000 Рупія 1,9499
SGD 1 Сінгапурський долар 20,8205
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,2487
KZT 100 Теньге 6,0971
TRY 1 Турецька ліра 1,6733
HUF 100 Форинт 7,1608
GBP 1 Фунт стерлінгів 34,5851
CZK 1 Чеська крона 1,1993
SEK 1 Шведська крона 2,7616
CHF 1 Швейцарський франк 29,7487
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3316

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14.07.2022
1 хвилина на прочитання
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