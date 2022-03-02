В АТБ, Сільпо та інших магазинах нові правила: що заборонено продавати

Військові дії в Україні змусили велику кількість торгових мереж в екстреному порядку змінити свої правила роботи. Популярні супермаркети АТБ, Сільпо та інші не лише переглянули години роботи, а й ввели деякі обмеження на покупки. Як же тепер працюють магазини та що не можна купувати в умовах військового стану?





АТБ

Як зазначив представник мережі супемаркетів АТБ, більшість торгових точок компанії продовжує працювати навіть під час ведення бойових дій. Щоправда, години роботи магазинів дещо змінилися. Супермаркети тепер працюють з врахуванням встановлених в українських містах комендантських годин.

Також у всіх супермаркетах мережі повністю заборонили продаж алкоголю. Обмеження встановили й на так звані соціальні товари. Крупи, хліб та консерви наразі відпускають лише по дві одиниці на руки.

Ритейлер також зазначив, що доставка продуктів у торгові точки наразі є безперебійною. Тож панікувати й запасатися харчами українцям не варто.

Сільпо

У Сільпо також переглянули графік роботи. Зокрема жоден магазин мережі тепер не працює цілодобово, а деякі торгові точки Сільпо довелося тимчасово закрити через небезпеку для працівників.

Також у зв’язку із впровадженням військового стану у супермаркетах Сільпо дозволили видавати готівку просто на касі. Скуповуючись у магазинах мережі українці можуть зняти до 6 тис. грн зі своєї карти.

Чи вистачить продуктів?

У більшості супермаркетів зазначають, що деякі проблеми з логістикою звісно ж спостерігаються. Однак вони регулярно змінюють маршрути фур, які доставляють продукти у магазини мережі, з врахуванням актуальних даних про військові дії. Тож порожніх полиць ані в АТБ, ані в Сільпо наразі не спостерігається. Більше того, обидві компанії запевнили, що зроблять усе можливе, аби забезпечити українців необхідними товарами у такий складний період.

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