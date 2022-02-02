Небезпечна нерухомість: названо типи квартир, які в Україні купувати точно не слід

Тенденції ринку нерухомості в Україні постійно змінюються. Тож якщо ви збираєтеся придбати житло, потрібно бути як то кажуть «в темі». Який тип житла купувати вигідно, а на який і дивитися не варто. Провідні рієлтори країни поділилися своїм досвідом.





Хрущівки

На думку Сергія Степенка, керуючого партнера у консалтинговій компанії SV Development, купувати хрущівку – не найкраща ідея. Звернути увагу на таку квартиру варто лише тоді, коли господар продає її із суттєвою знижкою – понад 20%. Лише в цьому випадку ваша інвестиція буде вдалою.

Натомість авторка відомого блогу про нерухомість Наталія Медведєва зазначає, що рішення про купівлю такого житла залежить від багатьох факторів. Зокрема важливо, в якому районі розташований будинок, який його стан та чи є навколо вся необхідна для комфортного проживання інфраструктура. Якщо основні комунікації в порядку, а квартира знаходиться одному із центральних районів міста – це далеко не найгірший варіант.

Новобудови

Купівля квартири в будинку, що лише зводиться – справа дуже ризикована. Про це вам скаже будь-який юрист. Експерт Наталія Медведєва рекомендує купувати житло у новобудові, яку вже здали в експлуатацію. Це набагато надійніше, аніж платити за нерухомість, якої ще просто не існує.

Важливо також перед купівлею житла якомога більше дізнатися про особливості будинку та навколишньої території. Не зайвим буде й поспілкуватися із сусідами, розпитати про їхні особисті враження від проживання в обраному вами будинку.

Квартири без ремонту

Новобудова без ремонту, або так званий сирець – наразі не дуже вигідний варіант. Оскільки будматеріали за останні кілька років суттєво подорожчали, ремонт влетить вам у копієчку. Тож найкращою інвестицією стане відремонтована квартира у новому будинку, повністю готова до проживання.

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