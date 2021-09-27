ПриватБанк зробив важливу заяву: клієнтам потрібно звернутись до мобільного оператора

Кількість афер із банківськими рахунками клієнтів зростає щодня. Способів обдурити довірливих громадян зараз існує чимало: камери та спеціальні накладки на клавіатури банкоматів, підробні банківські сайти та ін. Однак найбільш ефективним прийомом для багатьох шахраїв є викрадення коштів шляхом заволодіння мобільним номером клієнта.





Саме таким аферам у ПриватБанку вирішили оголосити війну. У фінустанові застерегли клієнтів та пояснили, як зберегти свої кошти.

Виявляється, що захистити рахунки українців від несанкціонованого доступу можна шляхом прив’язки номера телефону до паспорта. Адже номер мобільного є так званим фінансовим номером клієнта. Саме його банк використовує, щоб ідентифікувати власника рахунку та підтвердити транзакції за ним.

Також у банку поділилися інформацією про те, як саме шахраї відбирають номери телефонів у громадян.

«Зловмисники підробляють SIM-карту клієнта й відбирають його фінансовий номер. Якщо номер телефону не прив’язаний до паспорта, зробити це не так вже й складно…», – запевняють у державному банку.

Щоб захистити номер телефону, від якого залежить безпека ваших грошей, варто прив’язати його до свого паспорту. Для цього необхідно звернутися до мобільного оператора.

«Номер телефону, прив’язаний до паспорта, відібрати набагато складніше. А разом з тим і кошти клієнта», – зазначили у фінансовій установі.

Позатим, задля безпеки власних рахунків клієнтам Привату не радять дистанційно здійснювати заміну SIM-карти.

Нагадаємо, що лише минулого місяця в Україні мала місце зухвала афера, що грунтувалася саме на викраденні телефонних номерів громадян. Мешканка Дніпровщини, використовуючи методи соціальної інженерії, отримувала доступ до мобільних номерів громадян, їх електронних скриньок та сторінок у соцмережах. За допомогою отриманих даних шахрайка оформлювала на своїх жертв онлайн-кредити. Загалом від її дій постраждало більш як 40 осіб.