Українським пенсіонерам у 2023 році мають суттєво підвищити виплати

Українським пенсіонерам 2023 році мають суттєво збільшити мінімальний розмір виплат. Експерти вже називають суму 2783 грн, що на 700 грн більше ніж зараз. Причина різкого зростання пенсійної мінімалки у рекордній інфляції, яка за час війни виросла до 33%. Та якби Кабінет міністрів врахував реальну ситуацію з цінами в України, мінімалку довелось би підвищувати аж до 5269 грн.





В Україні вже традиційно щороку підвищують мінімалку та проводять індексацію пенсійних виплат. При цьому враховуються показники торішньої інфляції та зростання зарплат українців за останні три роки. Таким чином держава захишає громадян похилого віку від підвищення цін.

Однак цього року виникла незвична ситуація, від якої найбільше постраждали саме пенсіонери. Ціни зросли в середньому на 33%, однак цей відсоток враховує чимало продуктів та товарів, що не входять у базовий споживчий кошик українців. За іронією долі найбільше подорожчали саме базові продукти, такі як олія, цукор гречка, м’ясо, овочі та ін. Тобто ті продукти, які найчастіше купують пенсіонери. Таким чином майже всю свою пенсію старенькі тепер витрачають на їжу.

Якщо розрахувати, наскільки повинна зрости мінімальне пенсія, відштовхуючись лише від рівня інфляції, виходить цифра 2783 грн. При цьому реальний споживчий кошик стареньких здорожчав настільки, що мінімалку їм мали б підняти принаймні до 5269 грн. Некажучи вже про індексацію виплат пенсіонерам, які отримують більше мінімалки.

Та в уряді наразі не впевнені навіть у тому, чи знайдуть гроші хоч на якусь підвишку для пенсіонерів. Все буде залежати від ситуації на фронті. Якщо вона буде складною і грошей на фінансування соціальної сфери не вистачатиме, підвищення мінімалки просто «заморозять». Також, як варіант, нижню межу пенсії можуть підняти, але на меншу суму, ніж належить. При цьому більшість пенсіонерів, що досі якось трималися наплаву, опиняться за межею бідності.