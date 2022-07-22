Переломний момент вже близько: екстрасенс розповів, що відбуватиметься на фронті у найближчі місяці

Серпень принесе українцям довгоочікувані хороші новини з фронту. Настане переломний момент у війні, ЗСУ перехоплять ініціативу й почнуть поступово відтискати ворога до кордону. Однак сподіватися на миттєву перемогу українцям не варто. Бойові дії будуть завершуватися поступово, тож доведеться набратися терпіння.





Такий прогноз щодо майбутній подій війни в Україні дав відомий екстрасенс Максим Гордєєв. Він зауважив, що українці неодмінно здолають супротив ворога, але для цього потрібен час та зусилля усього народу.

Провидець підкреслив українці сильні лише коли тримаються разом та допомагають одне одному. Саме ця єдність здолає ворога та змусить його назавжди залишити наші землі. Тож головне не втрачати запал та залишатися надійним тилом для ЗСУ.

Гордєєв також попрохав українців не святкувати перемогу раніше, ніж вона настане. Серпневі події можуть змусити людей думати, що справу зроблено і війна вже закінчилася. Однак тиша і спокій в деяких регіонах ще не означає, що в Україні настав мир. Тож потрібно бути на сторожі та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Екстрасенс розповів, що звільнення України від ворога відбуватиметься поступово. Перш за все остаточно зникне загроза для західних та центральних регіонів. А вже тоді збройні сили України впевнено почнуть наступати на росіян та змусять їх здавати місто за містом. Нашим воїнам вдасться врешті зламати волю окупантів й змусити їх чимдуж тікати у бік російського кордону.

Схожий прогноз дала й українська астрологиня Наталія Нестеренко. Вона також вважає, що бойові дії в Україні можуть затягнутися, але перемога все одно буде за нами. Окрім того Нестеренко переконана, що перемога над росією покладе край диктаторському режиму володимир путіна та назавжди змінить розстановку сил у світі.