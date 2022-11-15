Як діяти, якщо зник стільниковий зв’язок: підказки для користувачів Android та iOS

В Україні вже близько місяця періодично відбуваються планові та аварійні відключення світла. Найбільші оператори мобільного зв’язку країни – «Київстар», Vodafone та lifecell – стверджують, що здатні витримати кількагодинне вимкнення електроенергії. Адже всі ключові вишки цих компаній мають власні генератори. Та що буде, якщо напруга в мережі зникне на більш довгий строк і покриття котрогось з операторів зникне?

Тут стане в нагоді унікальна послуга, яку спільними зусиллями впровадила «велика трійка» українських мобільних операторів. Йдеться про так званий національний роумінг. Завдяки цій послузі кожен абонент в разі виникнення проблем зі зв’язком може перемкнути свою SIM-карту на мережу іншого оператора. При цьому вартість дзвінків, СМС, користування інтернетом та інших сервісів залишиться такою ж, якою була у «рідного» оператора.

Перепідключитися до іншої мережі так просто, що кожен користувач може зробити це самостійно, як тільки виникне така потреба. Нижче визнайдете коротку інструкцію, як змінити оператора на смартфонах з Android та iOS.

Як перемкнути оператора на телефоні з Android

Вимкнути в налаштуваннях смартфону автоматичний вибір мережі: «Мобільна мережа»/«Підключення») –> «Оператор». Система виконає пошук доступних мереж, після чого абонент повинен власноруч обрати одну з них – UA-KYIVSTAR, Vodafone UA чи LIFECELL. Якщо підключитися не вдалося, можна спробувати іншу мережу.

Як перемкнути оператора на телефоні з iOS

Першим кроком, як і в попередньому випадку, стане відключення автоматичного вибору мережі: «Параметри» –> «Стільникові дані» –> «Вибір мережі». Після пошуку смартфон покаже, які мережі зараз доступні. Необхідно обрати одну з них. Якщо підключитися не вдалося, повторити або спробувати мережу іншого оператора.

Важливо!

При переключенні на іншого оператора, самостійно активуються лише послуги здійснення дзвінка та відправки СМС. Щоб скористатися доступом в Інтернет, доведеться увімкнути можливість під’єднання до Інтернету в роумінгу. Зробити це можна так:

на Android – активувати функцію «Передача даних в роумінгу»;

на iOS – функцію «Роумінг даних».

Хоча можливість підключення до іншого оператора є дуже зручною і простою у використанні, оператори радять нею не зловживати. Варто час від часу перевіряти, чи з’явилося покриття у «рідного» оператора і за можливості повертатися до користування його послугами.