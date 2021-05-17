Серверный процессор: на что ориентироваться при выборе

Процессор представляет собой самый важный компонент компьютерного устройства. Именно от него зависит мощность всей системы, ее производительность и скорость обработки процессов. Качественный серверный процессор рассчитан на работу сразу нескольких пользователей. Благодаря этому он является более мощным, чем аналогичное оборудование, предназначенное для персональных компьютеров. Серверные варианты устройств обычно используются для оснащения рабочих станций в офисах разных компаний. Благодаря им можно обеспечить одновременную обработку большого количества информации. Они предназначаются и для регулировки сетевых ресурсов, а также для быстрой передачи информации на серверное оборудование.





Особенности серверных процессоров

Серверные процессоры отличаются повышенным уровнем надежности. Они способны функционировать даже в экстремальных условиях при увеличенной вычислительной нагрузке. В таком режиме системы могут работать даже круглосуточно. Чтобы обеспечить их полноценное и бесперебойное функционирование, системы оснащают встроенной ECC-памятью, которая способна автоматически находить и исправлять любые спонтанные ошибки.

Помимо этого, оборудование должно быть дополнено разнообразными контролерами и датчиками температуры, которые позволят в режиме реального времени отслеживать правильность функционирования устройства. Нередко в подобных системах дублируются важные элементы, способные взять нагрузку на себя в случае критических ситуаций. К ним относят дополнительные жесткие диски, видеокарты, кулеры и т.д.

Критерии выбора

При выборе серверного процессора следует обратить внимание на его технические характеристики, влияющие на производительность и скорость работы оборудования. Ориентироваться следует на следующие параметры:

количество ядер – чем их больше, тем эффективнее и быстрее сможет функционировать система;

тактовую частоту – ее высокие параметры помогут обрабатывать больше операций в секунду;

объем кэш-памяти – она нужна для хранения временных данных, к которым будет обращаться процессор во время работы;

количество потоков – они влияют на производительность системы в целом.

Перед покупкой серверного процессора следует узнать, какой разъем для его подключения есть на материнской плате. Именно с учетом этой информации стоит выбирать конкретное оборудование.