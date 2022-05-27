Товари у Фокстрот тепер можна купувати за криптовалюту

Криптобіржа Binance спільно із омніканальним ритейлером Фокстрот анонсують унікальну можливість розрахунку за електроніку та побутову техніку в мережі магазинів Фокстрот із використанням криптогаманця та технології Binance Pay.





Binance стає ексклюзивним криптопартнером одного із лідерів ринку електроніки, компанії Фокстрот, задля впровадження інноваційних видів оплати для покупців електроніки на шляху до сталого прийняття криптовалют.

Binance Pay – це безконтактна технологія оплати криптовалютою, розроблена Binance, що є одним із багатьох продуктів екосистеми Binance. Наразі Binance Pay підтримує понад 40 криптовалют і дозволяє всім зареєстрованим користувачам Binance здійснювати покупки у криптовалюті, отримувати та надсилати криптовалюту по всьому світу, а також дає змогу перенести бізнес у додаток Binance через Маркетплейс Binance. У межах цього партнерства, користувачі бренду Фокстрот отримають можливість швидко та безпечно здійснювати покупки у криптовалюті в інтернет-магазині та усіх роздрібних магазинах мережі.

Для швидкої оплати криптовалютою у Фокстрот клієнтам необхідно лише: