Intel Core i5-11320H із вбудованою графікою IRIS Xe протестували в Elden Ring

Ютубер з каналу zWORMz Gaming опублікував відео, в якому показав, на що здатний ПК із процесором Intel Core i5-11320H в Elden Ring.





Процесор Intel Core i5-11320H оснащений вбудованою графікою IRIS Xe. Також тестовий ПК може похвалитися 16 ГБ оперативної пам’яті формату DDR4 (працює на частоті 3200 МГц) та твердотілим накопичувачем на 512 ГБ. Як операційна система використовується 64-бітна Windows 11 Pro.

Результати в хардкорній екшен-адвенчурі Elden Ring (створена FromSoftware, світ вигадав письменник Джордж Мартін, автор циклу «Пісня Льоду та Полум’я», за яким знято серіал «Гра Престолів») нижче:

Elden Ring у роздільній здатності 4K при низьких налаштуваннях візуалізації: 10 кадрів за секунду.

Elden Ring у роздільній здатності 1080p при низьких налаштуваннях візуалізації: 28 кадрів за секунду.

Elden Ring у роздільній здатності 900p при низьких налаштуваннях візуалізації: 30 кадрів за секунду.

Elden Ring у роздільній здатності 720p при низьких налаштуваннях візуалізації: 40 кадрів за секунду.

Elden Ring у роздільній здатності 800 на 600 при низьких налаштуваннях візуалізації: 42 кадри на секунду.

Висновки такі: грати в Elden Ring у роздільній здатності 1080p, 900p, 720p та 800 на 600 при низьких налаштуваннях візуалізації можна. У 4K, звичайно, ні.

Intel Core i5-11320H із вбудованим графічним чіпом IRIS Xe підійде для ігор, які не дуже вимогливі до системних вимог. Але в сучасні AAA-блокбастери пограти при високих налаштуваннях точно не вдасться.