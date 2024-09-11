Розкрито показники автономності всіх iPhone 16
Редакція ресурсу iMore назвала конкретні цифри. Найдовше, очікувано, працює флагман iPhone 16 Pro Max.
На iPhone 16 Pro Max можна дивитися відео протягом 33 годин. У iPhone 16 Pro – 27 годин. Така ж цифра у iPhone 16 Plus. Що стосується простого iPhone 16, то в нього автономність помітно скромніша, лише 22 години.
Музику на флагманському iPhone можна слухати 105 годин. На iPhone 16 Pro – 85 годин. На iPhone 16 Plus – 100 годин. Базовий iPhone 16 пропонує 80 годин музичної автономності.
Найбільший приріст автономності у Pro’шок. Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням розміром, підвищеною ємністю батарей і поліпшеною енергоефективністю. А ось iPhone 16 і iPhone 16 Plus за часом роботи не сильно випереджають аналогічні моделі минулого року.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter