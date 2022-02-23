США, Японія, Тайвань та Сінгапур готові запровадити технологічні санкції проти Росії

Одним з найважливіших заходів тиску США на Росію є технологічні санкції. Планується, що у разі подальшого загострення відносин з Україною вони будуть схожі на обмеження, які Америка запровадила проти Huawei у 2019 році.





Результат санкції дали неслабкий: Huawei вистояла, але втратила доступ до американських технологій, і компанії довелося винаходити купу власних рішень (від нового програмного забезпечення до своїх карт пам’яті). Однак Huawei – один з найбільших у світі технологічних гігантів, який підтримує уряд Китаю, тоді як у РФ зі своїми виробниками високотехнологічної електроніки все набагато гірше.

Видання Foreign Policy сьогодні повідомило, що Японія, Сінгапур та Тайвань погодилися підтримати плани США щодо запровадження технологічних санкцій проти Росії. Ця трійка – найбільші виробники напівпровідників, комп’ютерних чіпів та іншої високотехнологічної продукції, яка є принципово важливою для економіки.

Уряд США має намір запровадити експортний контроль на всі типи продукції, випущеної з використанням американських технологій та програмного забезпечення, у тому числі за межами Штатів.

Крім очевидних смартфонів і комп’ютерів, які приходять на думку першими, під обмеження можуть потрапити різні групи товарів: від автомобілів і побутової техніки до нафтогазового обладнання, судно- і авіабудування і військової промисловості. Росія, знову ж таки, може позбутися ПЗ у важливих промислових сферах.

Якщо заходи будуть вжиті – вони можуть стати сильним ударом по всіх галузях економіки (аж до неможливості деяких компаній продовжувати роботу) та вплинути на життя звичайних громадян. Наприклад, з продажу можуть зникнути деякі товари, а ті, що залишаться, підскочать у ціні.

Щоправда, це не вперше, коли у ЗМІ з’являється інформація про заборону технологій США для Росії. Reuters писала, що такі санкції обговорювалися ще у грудні 2021 року. І також не факт, що настільки жорсткі заходи таки будуть вжиті.

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