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Будет ли пенсия? В Пенсионном фонде сделали официальное заявление

24.02.2022
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Через несколько дней заканчивается февраль, а некоторые украинские пенсионеры все еще не получили свои выплаты. Люди паникуют и требуют перечислить им средства, ведь у многих банально не за что купить еду или лекарства.


В Пенсионном фонде Украины отреагировали на это, и в понедельник 21 февраля сделали официальное заявление. Пенсии насчитываются в порядке очереди. Небольшие задержки действительно возникли, но все начисляется бесперебойно.

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Только в понедельник в ПФУ перечислили более 2,3 миллиарда гривен, а всего за февраль украинцам было перечислено более 35 миллиардов гривен на пенсии и социальные выплаты.

Финансирование пенсий остается стабильным, так что волноваться не за что. Более того, с марта некоторые получат доплаты, и у некоторых категорий граждан они будут достаточно существенными.

В марте пройдет индексация пенсий

Заметим, что согласно новому законопроекту, в Украине теперь будет ежегодно происходить индексация в один и тот же день. Правительство решило, что это будет 1 марта. Мол все для того, чтобы украинцы не думали, когда им ждать доплат, а четко понимали, когда на них могут рассчитывать. Среди ближайших начислений:

  1. Повышение минимальной, средней и максимальной выплат. Первая вырастет примерно на 100 гривен, вторая на 300-400, а максимальная почти на 1000 грн.
  2. Повышение пенсий для тех лиц, которые в свое время получили производственную травму или тем более инвалидность вследствие несчастного случая на производстве. В среднем такие лица получат по 650 грн.
  3. Повышения коснутся и лиц, лишившихся кормильцев в зоне АТО. В начале года таких в Украине было несколько тысяч. Это женщины, которые остались сами с малыми детьми, а также родители преклонных лет.

Кроме этого, по 300 гривен насчитают всем, кто имеет полный стаж и возраст от 70 до 75 лет.

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24.02.2022
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