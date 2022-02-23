Шахраї почали обкрадати українців через Facebook: cхема проста, але робоча

Поліція стривожена випадками шахрайства в соціальних мережах, що почастішали, і закликає громадян бути пильними. Жертвами нового розводу найчастіше стають пенсіонери з Facebook, які не мають достатньої фінансової грамотності і готові довіритися шахраям, коли ті повідомляють їм про несподіваний успіх і належну виплату.





Схема примітивна – злочинці пишуть жертві від імені одного із знайомих або родича, причому для цього навіть не прагнуть зламати потрібну сторінку, достатньо створити схожу, наповнивши її інформацією та фотографіями оригіналу. Цей «друг» в результаті повідомляє, що отримав несподівану виплату від банку або соціальної служби і застерігає, що таку ж може отримати і жертва, для цього треба назвати реквізити банківської картки, включаючи CVV. Далі баланс карти або зливається в інтернет-магазинах, що не вимагають підтвердження через СМС, або найзапекліші шахраї переводять кошти собі, а код із СМС просять озвучити щоб пройшла міфічна виплата.

Подібна схема існує і за межами соцмереж, шахраї розсилають масований спам і чекають, коли найдовірливіші відправлять їм необхідні для знімання коштів дані. Читачам радимо не піддаватися на подібні умовляння, а також провести невеликий лікнеп своїм старшим родичам.

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