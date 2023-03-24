YouTube-канал відомого техноблогера зламали криптошахраї

Популярний технічний блогер Лінус Себастьян став жертвою кібератаки на свій основний канал на YouTube під назвою Linus Tech Tips, і два додаткові канали, яка мали понад 15 мільйонів підписників. Про інцидент повідомило видання The Verge.

Атака відбулася 23 березня 2023 року, хакери транслювали шахрайські прямі трансляції на каналі Linus Tech Tips, зосередившись на криптовалютному контенті. Ці трансляції містили фрагменти інтерв’ю з відомими діячами ІТ-індустрії, такими як Ілон Маск та Джек Дорсі.

Кіберзлочинці також атакували інші канали Лінуса Себастьяна, які налічують понад 6 мільйонів підписників, перейменувавши їх на “Tesla” і змінивши аватарку на логотип компанії. Вони також запустили криптовалютний контент за участю Ілона Маска.

На момент виходу новини служба безпеки YouTube змогла обмежити активність двох з трьох скомпрометованих каналів, тоді як третій канал продовжував показувати відео за участю Маска. Лінус Себастьян звернувся до соціальних мереж, щоб повідомити підписникам, що команда Google розслідує злом і працює над відновленням доступу до постраждалих акаунтів.