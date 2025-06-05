Hardnews
Бюджетна відеокарта GeForce RTX 5050 виходить наступного місяця
Про існування відеокарти написав тематичний ресурс Videocardz, посилаючись на свої джерела. GeForce RTX 5050 для настільних ПК буде випущена вже цього літа, в липні.
В основу GeForce RTX 5050 ляже графічний чіп GB207-300 з 2560 ядрами CUDA. Це на 30% менше, ніж у GeForce RTX 5060, найдоступнішої моделі лінійки GeForce RTX 5000 на даний момент. Об’єм відеопам’яті типу GDDR6 складе 8 ГБ (GDDR7 використовувати не планується). Шина пам’яті буде 128-бітною. TDP складе всього 130 Вт. Енергоефективна RTX 5050, очевидно, підійде для 1080p-геймінгу з DLSS.
Судячи з характеристик, графічний адаптер GeForce RTX 5050 поступиться GeForce RTX 5060 за продуктивністю приблизно на 30%. Щодо ціни, то вона навряд чи буде вищою за 200 доларів.