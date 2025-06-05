Бюджетна відеокарта GeForce RTX 5050 виходить наступного місяця

Про існування відеокарти написав тематичний ресурс Videocardz, посилаючись на свої джерела. GeForce RTX 5050 для настільних ПК буде випущена вже цього літа, в липні.

В основу GeForce RTX 5050 ляже графічний чіп GB207-300 з 2560 ядрами CUDA. Це на 30% менше, ніж у GeForce RTX 5060, найдоступнішої моделі лінійки GeForce RTX 5000 на даний момент. Об’єм відеопам’яті типу GDDR6 складе 8 ГБ (GDDR7 використовувати не планується). Шина пам’яті буде 128-бітною. TDP складе всього 130 Вт. Енергоефективна RTX 5050, очевидно, підійде для 1080p-геймінгу з DLSS.

Судячи з характеристик, графічний адаптер GeForce RTX 5050 поступиться GeForce RTX 5060 за продуктивністю приблизно на 30%. Щодо ціни, то вона навряд чи буде вищою за 200 доларів.