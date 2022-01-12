В Україні почалися продажі Samsung Galaxy S21 FE

“Смартфон глядацьких симпатій” отримав потужну начинку, якісний екран оптимального розміру із частотою оновлення 120 Гц та вдосконалені камери.





Корейська компанія Samsung запустила українські продажі довгоочікуваного «фанатського» флагмана Samsung Galaxy S21 FE. Зараз на Розетці апарат пропонується за 21 999 гривень у модифікації 6/128 Гбайт пам’яті, а версію з 6/256 Гбайт віддають за 23 999 гривень.

Нагадаємо, в основі апарату лежить 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 888. Пристрій отримав 120-герцевий 6,4-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей роздільною здатністю Full HD+, з центральним вирізом під фронтальну камеру роздільною здатністю 32 Мп. Головна камера має потрійну конструкцію з основним сенсором на 12 Мп, надширококутним також на 12 Мп та 8-мегапіксельним телевиком з триразовим оптичним зумом.

Samsung Galaxy S21 FE обладнаний батареєю ємністю 4500 мАг з підтримкою 25-ватної швидкісної зарядки. Новинка представлена ​​у чотирьох кольорах – темно-сірий, білий, зелений та фіолетовий.