Розкрито головні характеристики REDMI K100 Pro Max

Про майбутню новинку бренду розповів надійний інсайдер Digital Chat Station. У своїй свіжій публікації він повідомив частину головних апаратних специфікацій ще не анонсованого пристрою.

Згідно з джерелом, REDMI K100 Pro Max буде оснащений 1/1,28-дюймовим головним датчиком камери з роздільною здатністю 200 Мп проти 50 Мп у попередника. Крім того, очікується поліпшення характеристик зум-модуля на 50 Мп.

«Серцем» смартфона стане процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6. За чутками, компанія планує випустити смартфон у двох конфігураціях з різними чіпами, але подробиць про це поки немає.

Дата прем’єри REDMI K100 Pro Max виробником ще не оголошена.