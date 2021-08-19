Xiaomi Mi 12 – Snapdragon 895 та супердисплей Samsung E5

Уже в кінці поточного року Xiaomi представить свій самий крутий смартфон (до виходу версії Mi 12 Ultra, зрозуміло). Так, ви не помилилися, мова йде про Xiaomi Mi 12. Гаджет однозначно отримає чіп Snapdragon 895 (може також називатися Snapdragon 898). Що ще? Розповімо нижче.





Відомо, що Snapdragon 895/898 буде 4-нм чіпом з головним ядром ARM Cortex-X2 з частотою роботи 3,09 ГГц. Також повідомляється про оперативну пам’ять формату LPDDR5x зі збільшеною швидкістю, поліпшеним сигналом і підвищеною надійністю.

Яким дисплеєм похвалиться Mi 12? Швидше за все, мова піде про Samsung E5. Ця панель дебютувала в iQOO 8 Pro. На даний момент крутіше екрану просто не існує. Частота оновлення адаптивна, від від 1 до 120 Гц з кроком в 1 Гц. Розширення складає 3200 на 1440 пікселів (WQHD +). Розміри? Здається, що Mi 12 отримає 6,7- або 6,8-дюймову вигнуту панель.

Інсайдери також пишуть про крихітну селфі-камеру (вона виявиться навіть краще, ніж в Xiaomi Mi 11 Ultra). Вона буде видимою, в своїй топовій серії Xiaomi поки не готова застосовувати підекранні сенсори.

В іншому лише чутки: