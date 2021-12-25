Украинцам поднимут пенсии до 3000 гривен: кого именно касаются изменения?

В этом году пенсии повышали несколько раз. Самые значительные доплаты предусматривались для пенсионеров в возрасте 75+ и 85+ лет. Первым досчитали по 400 гривен на постоянной основе, а вторым по 500 гривен.





Также, буквально недавно, в начале декабря, произошел перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума. В результате этого пересчета, впервые за последние 7 лет, средняя пенсия на 7% превышает размер прожиточного минимума и составляет почти 4000 грн.

Но это только начало, уверяют в Министерстве социальной политики, и говорят, что в следующем году повышений будет гораздо больше.

У некоторых пенсия вырастет почти вдвое

Больше всего вырастет пенсия у пенсионеров, входящих в возрастную категорию 70+. Во-первых, в октябре им дочислят по 300 грн до пенсии, которые будут выплачиваться постоянно. Во-вторых, у кого есть полный рабочий стаж, но пенсия ниже 3000 грн, дотянут выплату до этой отметки. Учитывая, что многие люди еще 2 года назад получали по 1680 грн, значит, сейчас они будут получать на 83% больше, почти еще раз так.

Также хорошую надбавку получат пенсионеры с инвалидностью первой, второй и третьей групп. Речь идет о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Первая группа будет получать около 14 000 грн в месяц, вместо нынешних 10 000. Вторая и третья группы получат прибавку примерно в 1000-1500 грн.

Кроме этого, почти 7000 грн получат те, у кого погиб близкий родственник в зоне АТО. Имеются в виду нетрудоспособные близкие родственники погибшего. Это могут быть родители или жена.

Всем остальным тоже досчитают надбавку

Повышения коснутся абсолютно всех, как минимум потому, что в 2022 году будет дважды меняться размер прожиточного минимума, а это всегда сопровождается перерасчетом пенсий и минимальной зарплаты.