Тим, хто мав 1638 грн. пенсії піднімуть її до 3000: кого саме стосуються зміни?

Цього року пенсії підвищували кілька разів. Найвагоміші доплати передбачалися для пенсіонерів у віці 75+ та 85+ років. Першим дорахували по 400 грн. на постійній основі, а другим по 500 грн. Також, буквально нещодавно, на початку грудня, відбувся перерахунок у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму.





В результаті цього перерахунку, вперше за останні 7 років, середня пенсія на 7% перевищує розмір прожиткового мінімуму, та становить майже 4000 грн.

Та це лише початок, запевняють у Міністерстві соціальної політики, і кажуть що у наступному році підвищень буде набагато більше.

У декого пенсія зросте майже вдвічі

Найбільше зросте пенсія у пенсіонерів, які входять до вікової категорії 70+. По-перше, у жовтні їм дорахують по 300 грн. до пенсії, які виплачуватимуться постійно. По-друге, тим у кого є повний робочий стаж, але пенсія нижче 3000 грн., дотягнуть виплату до цієї позначки. Враховуючи, що чимало осіб ще 2 роки тому отримували по 1680 грн., то виходить, що зараз вони отримуватимуть на 83% більше, майже ще раз так.

Також, гарну надбавку отримають пенсіонери з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Мова про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Перша група отримуватиме близько 14 000 грн. щомісяця, замість теперішніх 10 000. Друга та третя групи отримають надбавку приблизно в 1000-1500 грн. Крім цього, майже 7000 грн. отримають ті в кого загинув близький родич в зоні АТО. Маються на увазі непрацездатні близькі родичі загиблого. Це можуть бути батьки, або дружина.

Всім іншим теж дорахують надбавку

Підвищення торкнуться абсолютно всіх, як мінімум тому, що у 2022 двічі змінюватиметься розмір прожиткового мінімуму, а це завжди супроводжується перерахунком пенсій та мінімальної зарплати.