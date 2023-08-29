Може трапитись з кожним пенсіонером: в ПФУ назвали причину припинення виплат

Пенсійний фонд України нагадує пенсіонерам про необхідність своєчасного інформування органів влади у разі заміни або втрати паспорта. Своєчасне інформування допоможе уникнути перебоїв у пенсійних виплатах.

Процес призначення пенсії та оформлення документів відбувається на підставі дійсного посвідчення особи, що підтверджує громадянство України. Тому, якщо з моменту призначення пенсії у ваших паспортних даних відбулися будь-які зміни – втрата, переоформлення чи з інших причин – радимо негайно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Повідомлення можна зробити двома способами:

Особисто, відвідавши будь-який сервісний центр Пенсійного фонду.

Онлайн, через портал електронних послуг Пенсійного фонду, доступ до якого здійснюється за спеціальним посиланням.

Крім того, якщо ви загубили банківську картку, на яку надходять пенсійні виплати, важливо якомога швидше повідомити про це Пенсійний фонд.