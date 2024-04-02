Нова шахрайська схема в Україні: скамери самі зізнаються в обмані по телефону

В Україні набуває популярності нова шахрайська схема, яка дещо не схожа на інші. Вся суть в тому, що шахраї самі зізнаються в своїх протиправних діях.

Схема виглядає так:

Спершу жертві телефонує підставний співробітник оператора і повідомляє, що у користувача закінчується договір про надання послуг зв’язку. Нібито для його продовження потрібно назвати код з SMS. Якщо жертва вимовляє його, шахраї відкрито кажуть, що розвели людину. Слідом надходить другий дзвінок уже від підставного співробітника поліції або служби безпеки. Вони кажуть, що засікли крадіжку і намагаються допомогти. Щоб врятувати гроші і покарати шахраїв, потрібно зняти всі кошти через банкомат і покласти їх на “захищений” рахунок. Додатково шахраї можуть пропонувати встановити програму, яка дає змогу зловмисникам бачити все, що відбувається на екрані смартфона. Найчастіше скам-програму підносять як додаток для верифікації та інших перевірок.

Що потрібно знати, щоб не бути обдуреним.

По-перше, договори про надання послуг зв’язку безстрокові і не потребують продовження. Оператори ніколи не будуть дзвонити, щоб щось зробити з договором.

По-друге, ні представники операторів, ні співробітники поліції ніколи не просять називати SMS-коди телефоном, у месенджерах і деінде.

По-третє, не існує жодних “безпечних” рахунків, які рятують гроші, поки якісь служби рятують ваші кошти.