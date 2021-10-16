Коронавірус “Дельта” – що нового помітили у розвитку хвороби українські лікарі

Варіант коронавірусу “Дельта Плюс” вперше був зафіксований в Індії. Він дуже швидко охопив планету. Вірус дуже агресивний і має деякі відмінності у симптоматиці. Відтак нещодавно Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зараз критична ситуація у зв’язку із новим спалахом Дельта. Річ у тім, що кожного дня інфікованих все більше, а вакцинованих людей дуже мало.





Головні лікарі країни розповіли, що одним із характерних симптомів хвороби є різке падіння сатурації. Норма для здорової людини 95%, критичний поріг — це 92%. У порівнянні з іншими варіантами коронавірусу при індійському штамі у хворих сатурація знижується швидше ніж при інших різновидах хвороби. Окрім різкого зниження рівня кисню в крові також відзначаються такі відмінні особливості:

зниження активності антитіл у вакцинованих людей;

підвищена контагіозність;

стійкість до терапії моноклональними антитілами.

Часто цей вірус плутають із кишковим грипом, тому довго не звертаються до лікарів. Дельта поширюється швидше, є більш заразним вірусом, але й рівень смертності у нього нижче. В Індії такий високий рівень смертності пояснюється високим рівнем антисанітарії, та нижчим рівнем якості життя індійців. На території Європи та США з “Дельта Плюс” проблем відносно менше.

Симптоми коронавірусу “Дельта”:

температура до 37,5 градусів;

пирхота у горлі;

розлади кишково-шлункового тракту;

коротший інкубаційний період (до 1 тижня).

Зараз у деяких областях вже переповнені ковід-госпіталі. Як розгортатиметься ситуація далі спрогнозувати дуже важко, тому що кожного дня медики дають нову невтішну статистику.

Вакцинуватися все одно необхідно! У МОЗ розповіли, що вакциновані люди переносять “Дельта” у легкій формі. Лікування триває менше, відновлення організму проходить швидше. Також лікарі відзначили менше ускладнень під час хвороби у вакцинованих пацієнтів.