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Коронавірус “Дельта” – що нового помітили у розвитку хвороби українські лікарі

16.10.2021
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Варіант коронавірусу “Дельта Плюс” вперше був зафіксований в Індії. Він дуже швидко охопив планету. Вірус дуже агресивний і має деякі відмінності у симптоматиці. Відтак нещодавно Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зараз критична ситуація у зв’язку із новим спалахом Дельта. Річ у тім, що кожного дня інфікованих все більше, а вакцинованих людей дуже мало.


Головні лікарі країни розповіли, що одним із характерних симптомів хвороби є різке падіння сатурації. Норма для здорової людини 95%, критичний поріг — це 92%. У порівнянні з іншими варіантами коронавірусу при індійському штамі у хворих сатурація знижується швидше ніж при інших різновидах хвороби. Окрім різкого зниження рівня кисню в крові також відзначаються такі відмінні особливості:

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  • зниження активності антитіл у вакцинованих людей;
  • підвищена контагіозність;
  • стійкість до терапії моноклональними антитілами. 

Часто цей вірус плутають із кишковим грипом, тому довго не звертаються до лікарів. Дельта поширюється швидше, є більш заразним вірусом, але й рівень смертності у нього нижче. В Індії такий високий рівень смертності пояснюється високим рівнем антисанітарії, та нижчим рівнем якості життя індійців. На території Європи та США з “Дельта Плюс” проблем відносно менше. 

Симптоми коронавірусу “Дельта”:

  • температура до 37,5 градусів;
  • пирхота у горлі;
  • розлади кишково-шлункового тракту;
  • коротший інкубаційний період (до 1 тижня).

Зараз у деяких областях вже переповнені ковід-госпіталі. Як розгортатиметься ситуація далі спрогнозувати дуже важко, тому що кожного дня медики дають нову невтішну статистику. 

Вакцинуватися все одно необхідно! У МОЗ розповіли, що вакциновані люди переносять “Дельта” у легкій формі. Лікування триває менше, відновлення організму проходить швидше. Також лікарі відзначили менше ускладнень під час хвороби у вакцинованих пацієнтів. 

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16.10.2021
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