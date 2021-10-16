Синоптики спростували популярну народну прикмету: якою буде зима

У народі побутує безліч прикмет, пов’язаних з погодою. Одна з них – якщо грона горобини восени дуже яскраві, значить, зима буде дуже холодною. За спостереженнями багатьох, в цьому році горобина вродила добре. Однак чи варто так вже довіряти народним прикметам?





Прикмети і наука

Як повідомляють фахівці, біологи і метеорологи використовують дані, які збирали десятиліттями. Цікаво, що деякі народні прикмети дійсно працюють, але, здається, не в цей раз. Ніякого зв’язку між урожаєм горобини, її кольором і подальшою температурою взимку не встановлено.

Не підтверджується також і прикмета про те, що після суворої зими завжди буває спекотне літо, і навпаки. Таке характерно для областей з різко континентальним кліматом, наприклад, Казахстану або певних регіонів Росії. Український клімат набагато м’якший, і зв’язків між температурою повітря взимку і влітку не спостерігається.

За словами синоптиків, незважаючи на те, що наша країна страждає від глобального потепління, і на її території середньорічна температура зросла набагато сильніше, ніж в середньому по світу, зміна сезонів нікуди не дінеться. Прийдешня зима 2021-2022 років буде характеризуватися помітними перепадами температур, але в цілому обіцяє бути м’якою.

Як ми писали раніше, жовтень буде досить холодним і дощовим, але в листопаді очікується невелике потепління і покращення погоди. Слід зазначити, що невелике «зрушення» місяців і сезонів також нормальне за мірками нашого нинішнього часу. Через глобальне потепління змінюється циркуляція повітряних мас в атмосфері, що, в свою чергу, призводить до «божевілля» природи.

Також необхідно розуміти, що потепління – не тільки антропогенний, а й частково природний процес, і вченим дуже складно створювати прогнози і пояснювати причини, не до кінця розуміючи співвідношення різних факторів.