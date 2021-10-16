Синоптики опровергли популярную народную примету: какой будет зима

В народе бытует огромное количество примет, связанных с погодой. Одна из них — если гроздья рябины осенью очень яркие, значит, зима будет очень холодной. По наблюдениям многих, в этом году рябина уродилась хорошо. Однако стоит ли так уж доверять народным приметам?





Приметы и наука

Как сообщают специалисты, биологи и метеорологи используют данные, которые собирали десятилетиями. Интересно, что некоторые народные приметы действительно работают, но, кажется, не в этот раз. Никакой связи между урожаем рябины, ее цветом и последующей зимой не установлено.

Среди прочего — не подтверждается также и примета о том, что после суровой зимы всегда бывает жаркое лето, и наоборот. Такое характерно для областей с резко континентальным климатом, например, Казахстана или определенных регионов России. Украинский климат гораздо более мягкий, и связей между температурой воздуха зимой и летом не наблюдается.

По словам синоптиков, несмотря на то, что наша страна страдает от глобального потепления, и на ее территории среднегодовая температура выросла гораздо сильнее, чем в среднем по миру, смена сезонов никуда не денется. Грядущая зима 2021-2022 годов будет характеризоваться заметными перепадами температур, но в целом обещает быть мягкой.

Как мы писали ранее, октябрь будет достаточно холодным и дождливым, но в ноябре ожидается небольшое потепление и улучшение погоды. Следует отметить, что небольшой «сдвиг» месяцев и сезонов также нормальный по меркам нашего нынешнего времени. Из-за глобального потепления изменяется циркуляция воздушных масс в атмосфере, что, в свою очередь, приводит к «сумасшествию» природы.

Также необходимо понимать, что потепление — не только антропогенный, но и отчасти естественный процесс, и ученым очень сложно создавать прогнозы и объяснять причины, не до конца понимая соотношение различных факторов.