Залишилось три тижні: в Приваті та Ощаді анонсували кардинальні зміни

Клієнтам державних Ощадбанку та ПриватБанку нагадали, що до завершення кредитних канікул залишилося лише кілька тижнів. І хоч у фінустановах наразі розглядають варіант продовження терміну пільгового кредитування, боржникам все ж варто бути готовими повернути позичені гроші.





В Ощадбанку чесно зізналися, що наразі не можуть дати точної відповіді про умови користування кредитками після закінчення кредитних канікул. Схожу відповідь дали й у Приваті. При цьому в обох державних фінустановах пообіцяли вже найближчими днями повідомити клієнтів про свої плани на червень.

Нагадаємо, що Приват ввів пільгові умови для власників кредитних карт з 1 березня до 1 червня. Тоді як у Ощаді кредитні канікули, триватимуть на 1 день менше – до 31 травня. В обох банках клієнтам пообіцяли не вимагати сплати кредиту протягом зазначеного періоду, а також не нараховувати штрафи чи пеню за протермінування боргу.

У перший місяць кредитних канікул українцям навіть відсотків на суму боргу не нараховували. Проте вже у квітні в ПриватБанку відсотки вирішили повернути, хоч і зменшили їх майже удвічі – до 1,7%. До такого заходу у одному з найбільших українських банків вдалися через загрозу збитків і небезпечного зменшення розміру капіталу. Та й не дивно, адже лише в березні у Приваті утворився дефіцит на суму майже 400 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що рішення знову розпочати нарахування відсотків за кредитами прийняли й у правлінні Монобанку. Хоча ставку там також суттєво зменшили – до 1,6%. Один із засновників мобільного банку Олег Гороховський пояснив, що попри війну всі власники депозитів у Моно продовжують отримувати свої щомісячні виплати. Тож якщо фінустанова не зароблятиме ні копійки на кредитах, опиниться у величезному мінусі і може навіть втратити ліцензію.