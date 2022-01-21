Паніка біля обмінників: українцям прогнозують долар під 30 гривень

Українська гривня із перших днів нового року стрімко втрачає свої позиції. Різке зростання долара до 28,4 грн/дол наочно продемонструвало тенденцію до послабшання національної валюти. Та на думку провідних фінансових аналітиків, ситуація може ще більше загострися. То яких сюрпризів нам чекати у найближчий місяць? Чи дійде курс долара до нової психологічної межі у 30 грн/дол?





Рекордне падіння нацвалюти фінансисти зафіксували ще 10 січня. Всього за півтора тижня долар здорожчав на 1,2 грн, й ситуація продовжує погіршуватися. Високий ризик військової агресії з боку Росії змусив іноземних інвесторів добряче перехвилюватися за свої гроші.

Поглибили занепокоєння бізнесменів й візити військових чиновників із США, Польщі та Великої Британії. Нерезиденти почали поспіхом продавати українські ОВДЗ та виводити виручені кошти з України. У зв’язку з цим портфель українських облігацій в іноземців за останні два тижні зменшився майже на 6,4 мільярда гривень, поставивши нацвалюту на краю прірви девальвації.

Згубно впливає на позиції гривні й постійне зростання цін на енергоносії, особливо на газ, який є життєво необхідним країні на піку опалювального сезону. Величезні витрати на імпорт провокують зростання цін товарів та послуг, підживлюючи інфляційні тенденції.

Якщо така ситуація в країні зберігатиметься й надалі, експерти не виключають зростання курсу долара до ставки 29 грн/дол вже в найближчі кілька тижнів. Як зазначив аналітик брокерської компанії «Альпарі» Вадим Іосуб, курс валют в Україні зараз цілком залежить від зовнішньополітичної ситуації. Якщо конфлікт із Росією загострюватиметься, то навіть 29 грн/дол не стануть межею.

Натомість Адрій Шевчишин із Forex Club, поділився більш оптимістичним прогнозом. Він вважає, що ріст долара все ж буде не таким стрімким. У найближчі кілька тижнів українці можуть розраховувати на ставку 28,6 грн/дол. Максимальна ж вартість «американця» до кінця зими не перевищить 28,95 грн/дол.

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