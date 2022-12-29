Чи варто народжувати дитину у 2023 році: астрологи розповіли про особливості малюків-Кроликів

2023 рік або рік Чорного Водяного Кролика астрологи називають винятково вдалим для народження дітей. У східних релігіях Чорного Кролика вважають символом довголіття та спокою. Тож діти, що з’явилися на світ цього року, неодмінно матимуть лагідну долю.

Астрологи розповіли, що народжені в 2023 році малюки досягнуть в житті великих успіхів. Зірки допоможуть їм здійснити свої мрії та змінити світ на краще.

Характер та особливості дітей-Кроликів

Народжені в рік Кролика малюки зазвичай дуже тихі і рідко влаштовують істерики. Така дитина – просто мрія для батьків. Маленькі Кролики не надто балакучі, не люблять бешкетувати та порушувати дисципліну.

Кролики обожнюють порядок. Підкорятися правилам для них у радість. Ці діти з задоволенням ходять на всі факультативи та гуртки, які для них знаходять люблячі батьки. Ніколи не відмовляються робити домашнє завдання чи виконувати свої хатні обов’язки.

Діти, що народилися під знаком Кролика, майже ніколи не відмовляються від їжі. Вони не перебирають продуктами та з радістю будуть куштувати навіть ті страви, які дітям зазвичай не до смаку.

Ще однією характерною рисою маленьких Кроликів є їх любов до чистоти та порядку. В їхніх кімнатах завжди прибрано, все лежить на своїх місцях. Причому ідеальний порядок ці діти підтримують навіть без нагадування батьків.

Проте до Кроликів потрібно постійно проявляти інтерес та не ігнорувати їх потреби. Інакше вони можуть показати характер. Можливі навіть припадки гніву, які просто вразять не готових до такої поведінки батьків Кролика.

В таких випадках найкращою тактикою буде дати дитині час заспокоїтися, а потім вислухати її та спробувати всією родиною вирішити проблему, що виникла. Переконувати дітей-Кроликів у власній правоті немає жодного сенсу. Вони підуть на компроміс тільки почувши від батьків логічні аргументи.