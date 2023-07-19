ПриватБанк заявив про різку зміну вартості переказів

Починаючи з 18 липня державний “Приватбанк” у співпраці з міжнародною фінтех-компанією ZEN.com запустив послугу швидких грошових переказів на картки банку та рахунки IBAN, повідомив Дмитро Мусієнко, член правління, відповідальний за роздрібний бізнес державного банку.

До 18 жовтня ви маєте можливість поповнити свою картку, відправити гроші рідним або зробити внесок у ВСУ без жодних комісій.

Щоб здійснити переказ без комісії, виконайте наступні кроки:

Завантажте додаток ZEN.com. Виберіть бажану валюту переказу – EUR або USD. Оберіть спосіб переказу та введіть номер картки або номер рахунку IBAN одержувача. Переконайтеся, що в розділі “тип переказу” вибрано “ПриватБанк” і підтвердіть переказ.

ZEN.com, який став партнером міжнародної системи грошових переказів PrivatMoney в червні цього року, дозволяє зареєструватися всім громадянам України. Після реєстрації створюється єдиний мультивалютний рахунок, до якого прив’язана віртуальна картка.

Раніше Приватбанк попереджав користувачів Приват24 про шахрайські дії, пов’язані з виплатами постраждалим від війни, виплатами, пов’язаними з Covid, грошовими призами тощо. Ці підозрілі повідомлення часто поширюються через додатки для обміну повідомленнями та соціальні мережі.