Названа трійка найпопулярніших «гібридів» в Україні: у лідери вийшли доступні моделі

Війна суттєво змінили вподобання українських автомобілістів. Дефіцит бензину та дизелю, а також його значне здорожчання змусили людей звернути увагу на гібридні авто. Адже такі машини дають можливість суттєво зекономити на пальному, а за потреби обійтися й без нього.





За останні півроку в Україні зареєстровано 5,7 тисяч гібридних легковиків. Близько 2,3 тисячі з них були новими, а решта 3,4 тисячі – пригнаними з Європи авто з пробігом. Переважну більшість з числа проданих «гібридів» склали моделі виробників Toyota та Ford, які й раніше користувалися популярністю в українських автомобілістів.

Найпопулярнішими серед нових «гібридів» стали:

Toyota RAV-4 Hybrid – зареєстровано 510 штук; Toyota Highlander Hybrid – 257 штук; Toyota Yaris Cross Hybrid – 199 штук.

До трійки найбільш купованих гібридних авто з пробігом увійшли:

Toyota Prius – реєстрацію пройшли 445 штук; Ford Fusion – 326 штук; Ford C-Max – 212 штук.

Загалом у перший місяць після початку повномасштабної війни в Україні темпи продажу нових машин різко впали. В березні було продано лише близько 600 легковиків. Та вже у квітні попит почав зростати, а до червня обсяги продажу українських дилерів збільшилися ледь не ушестеро – 3100 автомобілів.

Натомість вторинний авторинок України такого суттєвого зниження попиту не відчув. Зокрема на популярність вживаних автомобілів значний вплив мав закон про безкоштовне розмитнення. Завдяки такому рішенню уряду в Україну за останні три місяці було завезено близько 200 тисяч легковиків. Та й ціни на них через відсутність мита були цілком прийнятними для більшості українців.

Тим часом паливна криза не лише в Україні, а й у всій Європі, дала новий поштовх для виробників електрокарів. Зокрема китайська компанія China Evergrande Group дням запустла продаж нового електричного позашляховика Hengchi 5. Наразі електрокар вже доступний для передзамовлення.